Google хвалиться, що Chrome став швидшим — чому користувачі незадоволені цим

Логотип Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google каже, що Chrome став швидшим, ніж будь-коли, але користувачі й далі скаржаться на "ненажерливість" до оперативної пам'яті. Завдяки внутрішнім оптимізаціям версія 139 (поки що у Dev-каналі) демонструє приріст продуктивності приблизно на 10% порівняно з серпнем 2024 року.

Про це пише TechRadar.

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Чи справді Google Chrome став швидшим

У корпоративному блозі Fast and the Curious команда розробників похвалилася рекордним результатом у Speedometer 3.0 — цей тест імітує реальне завантаження сайтів та інтеракції з ними. На фоні попередніх релізів браузер справді став реагувати швидше, хоча Google не наводить порівняння з конкурентами — Edge, Firefox чи будь-яким іншим популярним браузером.

Показник, зафіксований інженерами, став найвищим за всю історію Chrome. Саме на нього посилається компанія, коли говорить про "найшвидший браузер", хоча незалежні випробування свідчать, що Chrome і так рідко поступався у цьому бенчмарку іншим рішенням.

Програмісти працювали одразу з кількома "шляхами рендерингу" — механізмами, які перетворюють код сайту на кінцеву сторінку вікна. Серед ключових поліпшень:

оптимізація роботи з оперативною пам'яттю;

ефективніше використання кешу;

переглянуті структури даних.

У сукупності це зменшило затримки під час відкриття та прокручування вебсторінок, зробивши браузер чутливішим до дій користувача.

Попри прогрес у швидкодії, репутація Chrome як "поїдача" ОЗП нікуди не зникла. На форумах досі з'являються скарги, що браузер надто активно використовує пам'ять, особливо на ноутбуках базового рівня. Google запевняє, що у свіжих збірках обсяг споживаної оперативної пам'яті скоротився, але користувачі з малим обсягом ОЗП поки що відчутного полегшення не помітили.

Швидкість — не єдиний критерій вибору браузера. Chrome регулярно критикують за підозри в надмірному зборі даних, і ці закиди підживлюють недовіру до Google загалом. Компанія намагається переконати аудиторію у прозорості своєї політики, але скепсис залишається, особливо серед тих, хто переймається приватністю.

Нагадаємо, хоча багато хто користується базовими засобами захисту, браузер Google Chrome має вбудований інструмент, який забезпечує безпеку особистих даних без активної участі користувача. Ця функція працює у фоновому режимі та стежить за ключовими елементами безпеки під час перегляду.

Також ми писали, що Google удосконалила функцію Enhanced Protection у десктопній версії Chrome, інтегрувавши до неї модель штучного інтелекту Gemini Nano. Завдяки локальній обробці даних браузер тепер здатен виявляти й блокувати навіть найновіші шахрайські схеми, які раніше залишалися поза увагою систем.