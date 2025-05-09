Google посилила безпеку Chrome — як Gemini Nano не лишає шахрайству шансів

Логотип Google Chrome серед слів "spy". Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Google оновила функцію Enhanced Protection у настільній версії Chrome, додавши до неї модель штучного інтелекту Gemini Nano. Завдяки обчисленням на пристрої браузер зможе зупиняти навіть ті шахрайські схеми, які раніше не фіксували.

Про це пише Engadget.

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За словами компанії, Gemini Nano здатна узагальнювати різноманітні та складні вебсайти, тож Chrome швидше реагуватиме на нові методи шахрайства. Google планує поширити цю саму технологію на Android-версію браузера й використати її проти ширшого спектра загроз у майбутньому.

Поки що користувачі Android можуть розраховувати на посилений захист від шахрайських сповіщень. Коли вбудована модель машинного навчання Chrome розпізнає підозріле повідомлення, з'являється попередження з пропозицією відписатися або переглянути заблокований контент. Якщо сповіщення заблоковано помилково, користувач може дозволити майбутні повідомлення з цього сайту.

Минулого року Google приділяла боротьбі з шахрайством особливу увагу: у травні компанія представила систему реального часу для виявлення шахрайських дзвінків, а пізніше додала пакет захисних функцій у Messages. За підсумками цих ініціатив Google запевняє, що вже блокує сотні мільйонів потенційно небезпечних результатів.

Нагадаємо, компанія Google працює над спеціальною версією браузера Chrome для Android, яка підтримуватиме розширення. Наразі ця збірка має статус експериментальної та розрахована переважно на пристрої з Android, зокрема Chromebook, адже Google планує поступово перевести Chrome OS на базу Android. Водночас деякі користувачі вже випробовують новинку на смартфонах.

Також ми писали, що в епоху цифрового стеження сучасні вебсайти та онлайн-сервіси здатні збирати вражаючі обсяги даних про дії користувачів. Якщо вас турбує конфіденційність — чи то з міркувань безпеки, чи небажання розкривати свою онлайн-активність — вибір браузера з акцентом на приватність може стати першим кроком до збереження анонімності.