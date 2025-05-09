Google усилила безопасность Chrome — как Gemini Nano не оставляет мошенничеству шансов

Логотип Google Chrome среди слов "spy". Фото: Dado Ruvic/REUTERS

Google обновила функцию Enhanced Protection в настольной версии Chrome, добавив в нее модель искусственного интеллекта Gemini Nano. Благодаря вычислениям на устройстве браузер сможет останавливать даже те мошеннические схемы, которые ранее не фиксировали.

Об этом пишет Engadget.

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Как Gemini Nano расширяет возможности защиты

По словам компании, Gemini Nano способна обобщать разнообразные и сложные веб-сайты, поэтому Chrome будет быстрее реагировать на новые методы мошенничества. Google планирует распространить эту же технологию на Android-версию браузера и использовать ее против более широкого спектра угроз в будущем.

Пока что пользователи Android могут рассчитывать на усиленную защиту от мошеннических уведомлений. Когда встроенная модель машинного обучения Chrome распознает подозрительное сообщение, появляется предупреждение с предложением отписаться или просмотреть заблокированный контент. Если уведомление заблокировано по ошибке, пользователь может разрешить будущие сообщения с этого сайта.

В прошлом году Google уделяла борьбе с мошенничеством особое внимание: в мае компания представила систему реального времени для выявления мошеннических звонков, а позже добавила пакет защитных функций в Messages. По итогам этих инициатив Google уверяет, что уже блокирует сотни миллионов потенциально опасных результатов.

Напомним, компания Google работает над специальной версией браузера Chrome для Android, которая будет поддерживать расширения. Сейчас эта сборка имеет статус экспериментальной и рассчитана преимущественно на устройства с Android, в частности Chromebook, ведь Google планирует постепенно перевести Chrome OS на базу Android. В то же время некоторые пользователи уже испытывают новинку на смартфонах.

Также мы писали, что в эпоху цифровой слежки современные веб-сайты и онлайн-сервисы способны собирать впечатляющие объемы данных о действиях пользователей. Если вас беспокоит конфиденциальность — будь то из соображений безопасности или нежелание раскрывать свою онлайн-активность — выбор браузера с акцентом на приватность может стать первым шагом к сохранению анонимности.