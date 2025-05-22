Google Chrome сам змінюватиме слабкі паролі — що зміниться для користувачів

Браузер Google Chrome на екрані смартфона. Фото: Pexels

Під час конференції Google I/O компанія оголосила, що браузер Chrome отримає можливість автоматично змінювати паролі, які виявляються слабкими або скомпрометованими. Якщо Chrome зафіксує проблемний пароль під час входу на сайт, вбудований менеджер паролів запропонує виправити ситуацію — згенерує надійний пароль і самостійно оновить його на підтримуваних вебресурсах.

Про це пише The Verge.

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Для чого з'явилася функція автоматичної зміни пароля

За словами віцепрезидентки та керівниці напряму Chrome Паріси Табріз, функція з'явилася як відповідь на типовий сценарій: користувач отримує попередження про слабкий пароль, але не поспішає його змінювати через складність процесу.

"Якщо щось незручно, користувачі просто цього не роблять. Автоматична зміна — це виграш і для безпеки, і для зручності", — зазначила вона.

Google хоче, аби розробники вже почали адаптувати свої сайти й додатки до цієї зміни до офіційного запуску функції, який очікується пізніше цього року.

На запитання, чи буде Chrome змінювати паролі автоматично на регулярній основі без участі користувача, Табріз відповіла заперечно: будь-яке оновлення відбуватиметься лише після згоди користувача.

"Наша мета — залишити контроль у руках людини", — підсумувала вона.

Нагадаємо, хоча більшість користувачів покладаються на стандартні методи захисту, у Google Chrome є вбудований інструмент, що забезпечує безпеку майже без участі користувача. Ця функція працює у фоновому режимі та стежить за найважливішими параметрами безпеки.

Також ми писали, що сучасний інтернет виявляє неабияку цікавість до дій користувача: сайти й онлайн-сервіси активно збирають дані про поведінку в мережі. Якщо ви прагнете зберегти анонімність — чи то з міркувань конфіденційності, чи просто не хочете ділитися історією переглядів — вибір захищеного браузера є одним із найефективніших способів зменшити ризики.