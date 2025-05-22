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Браузер Google Chrome сможет самостоятельно менять слабые пароли

22 мая 2025 09:48
Владимир Мололкин - редактор
Google Chrome сам будет менять слабые пароли — что изменится для пользователей
Браузер Google Chrome на экране смартфона. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

Во время конференции Google I/O компания объявила, что браузер Chrome получит возможность автоматически менять пароли, которые оказываются слабыми или скомпрометированными. Если Chrome зафиксирует проблемный пароль при входе на сайт, встроенный менеджер паролей предложит исправить ситуацию — сгенерирует надежный пароль и самостоятельно обновит его на поддерживаемых веб-ресурсах.

Об этом пишет The Verge.

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По словам вице-президента и руководителя направления Chrome Парисы Табриз, функция появилась как ответ на типичный сценарий: пользователь получает предупреждение о слабом пароле, но не спешит его менять из-за сложности процесса.

"Если что-то неудобно, пользователи просто этого не делают. Автоматическая смена это выигрыш и для безопасности, и для удобства", — отметила она.

Google хочет, чтобы разработчики уже начали адаптировать свои сайты и приложения к этому изменению до официального запуска функции, который ожидается позже в этом году.

На вопрос, будет ли Chrome менять пароли автоматически на регулярной основе без участия пользователя, Табриз ответила отрицательно: любое обновление будет происходить только после согласия пользователя.

"Наша цель оставить контроль в руках человека", — подытожила она.

Напомним, хотя большинство пользователей полагаются на стандартные методы защиты, в Google Chrome есть встроенный инструмент, обеспечивающий безопасность почти без участия пользователя. Эта функция работает в фоновом режиме и следит за важнейшими параметрами безопасности.

Также мы писали, что современный интернет проявляет большой интерес к действиям пользователя: сайты и онлайн-сервисы активно собирают данные о поведении в сети. Если вы хотите сохранить анонимность — будь то из соображений конфиденциальности или просто не хотите делиться историей просмотров — выбор защищенного браузера является одним из самых эффективных способов уменьшить риски.

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