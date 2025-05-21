Безпечний Google Chrome — що таке "Перевірка безпеки" та як вона працює

Пошуковий сервіс Google. Фото: Unsplash

Попри те, що ми звикли до стандартних засобів захисту, браузер Google Chrome має вбудований інструмент, який допомагає зберігати ваші дані в безпеці практично без участі користувача. Ця функція працює у фоновому режимі та контролює ключові аспекти безпеки.

Про це пише PCWorld.

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Як працює перевірка безпеки в Chrome

Функція Safety Check була вперше запроваджена у 2020 році й постійно вдосконалюється — останнє масштабне оновлення відбулося у вересні 2024 року. Вона стежить за безпекою паролів, параметрами захищеного перегляду, актуальністю версії браузера, дозволами для сайтів, розширеннями, а також повідомленнями, які можуть бути небажаними або зловмисними.

Якщо перевірка виявить проблеми або потенційні ризики, Chrome відобразить відповідні сповіщення з інструкціями, як виправити ситуацію.

Щоб запустити Safety Check, необхідно відкрити налаштування браузера (через меню з трьома крапками у правому верхньому куті) та перейти в розділ "Конфіденційність і безпека". Там знаходиться опція "Перевірка безпеки", яку можна активувати однією кнопкою.

На сторінці перевірки безпеки є блок "Безпека з першого погляду", де Chrome відображає статуси оновлень, зламаних паролів і захищеного перегляду. Зелені галочки — усе в нормі, червоні значки — потребують уваги.

Функція перевірки безпеки в браузері Google Chrome. Фото: Joel Lee/Foundry

Нижче, в секції "Рекомендації з безпеки", браузер може повідомити про старі сайти, які втратили авторизацію, або про інші потенційні ризики, що варто усунути.

Нагадаємо, Google працює над спеціальною версією браузера Chrome для Android, яка підтримуватиме розширення. Деякі ентузіасти вже протестували цю версію на звичайних смартфонах.

Також ми писали, що сучасні сайти та сервіси можуть виявляти неабияку цікавість до дій користувача, збираючи великі обсяги даних про онлайн-активність. Якщо для вас важливі конфіденційність чи безпека, або ж ви просто не хочете ділитися історією переглядів, обрати захищений веббраузер — найпростіший спосіб зменшити ризики витоку особистої інформації.