Безопасный Google Chrome — что такое "Проверка безопасности" и как она работает

Поисковый сервис Google. Фото: Unsplash

Несмотря на то, что мы привыкли к стандартным средствам защиты, браузер Google Chrome имеет встроенный инструмент, который помогает сохранять ваши данные в безопасности практически без участия пользователя. Эта функция работает в фоновом режиме и контролирует ключевые аспекты безопасности.

Об этом пишет PCWorld.

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Как работает проверка безопасности в Chrome

Функция Safety Check была впервые введена в 2020 году и постоянно совершенствуется — последнее масштабное обновление состоялось в сентябре 2024 года. Она следит за безопасностью паролей, параметрами защищенного просмотра, актуальностью версии браузера, разрешениями для сайтов, расширениями, а также сообщениями, которые могут быть нежелательными или злонамеренными.

Если проверка обнаружит проблемы или потенциальные риски, Chrome отобразит соответствующие оповещения с инструкциями, как исправить ситуацию.

Чтобы запустить Safety Check, необходимо открыть настройки браузера (через меню с тремя точками в правом верхнем углу) и перейти в раздел "Конфиденциальность и безопасность". Там находится опция "Проверка безопасности", которую можно активировать одной кнопкой.

На странице проверки безопасности есть блок "Безопасность с первого взгляда", где Chrome отображает статусы обновлений, взломанных паролей и защищенного просмотра. Зеленые галочки — все в норме, красные значки — требуют внимания.

Функция проверки безопасности в браузере Google Chrome. Фото: Joel Lee/Foundry

Ниже, в секции "Рекомендации по безопасности", браузер может сообщить о старых сайтах, которые потеряли авторизацию, или о других потенциальных рисках, которые стоит устранить.

Напомним, Google работает над специальной версией браузера Chrome для Android, которая будет поддерживать расширения. Некоторые энтузиасты уже протестировали эту версию на обычных смартфонах.

Также мы писали, что современные сайты и сервисы могут проявлять большой интерес к действиям пользователя, собирая большие объемы данных об онлайн-активности. Если для вас важны конфиденциальность или безопасность, или же вы просто не хотите делиться историей просмотров, выбрать защищенный веб-браузер — самый простой способ уменьшить риски утечки личной информации.