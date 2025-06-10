Google хвастается, что Chrome стал быстрее — почему пользователи недовольны этим

Логотип Google Chrome на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google говорит, что Chrome стал быстрее, чем когда-либо, но пользователи продолжают жаловаться на "прожорливость" к оперативной памяти. Благодаря внутренним оптимизациям версия 139 (пока в Dev-канале) демонстрирует прирост производительности примерно на 10% по сравнению с августом 2024 года.

Об этом пишет TechRadar.

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Действительно ли Google Chrome стал быстрее

В корпоративном блоге Fast and the Curious команда разработчиков похвасталась рекордным результатом в Speedometer 3.0 — этот тест имитирует реальную загрузку сайтов и интеракции с ними. На фоне предыдущих релизов браузер действительно стал реагировать быстрее, хотя Google не приводит сравнения с конкурентами — Edge, Firefox или любым другим популярным браузером.

Показатель, зафиксированный инженерами, стал самым высоким за всю историю Chrome. Именно на него ссылается компания, когда говорит о "самом быстром браузере", хотя независимые испытания свидетельствуют, что Chrome и так редко уступал в этом бенчмарке другим решениям.

Программисты работали сразу с несколькими "путями рендеринга" — механизмами, которые превращают код сайта в конечную страницу окна. Среди ключевых улучшений:

оптимизация работы с оперативной памятью;

более эффективное использование кэша;

пересмотренные структуры данных.

В совокупности это уменьшило задержки при открытии и прокрутке веб-страниц, сделав браузер более чувствительным к действиям пользователя.

Несмотря на прогресс в быстродействии, репутация Chrome как "поедателя" ОЗУ никуда не исчезла. На форумах до сих пор появляются жалобы, что браузер слишком активно использует память, особенно на ноутбуках базового уровня. Google уверяет, что в свежих сборках объем потребляемой оперативной памяти сократился, но пользователи с малым объемом ОЗУ пока что ощутимого облегчения не заметили.

Скорость — не единственный критерий выбора браузера. Chrome регулярно критикуют за подозрения в чрезмерном сборе данных, и эти упреки подпитывают недоверие к Google в целом. Компания пытается убедить аудиторию в прозрачности своей политики, но скепсис остается, особенно среди тех, кто занимается приватностью.

Напомним, хотя многие пользуются базовыми средствами защиты, браузер Google Chrome имеет встроенный инструмент, который обеспечивает безопасность личных данных без активного участия пользователя. Эта функция работает в фоновом режиме и следит за ключевыми элементами безопасности во время просмотра.

Также мы писали, что Google усовершенствовала функцию Enhanced Protection в десктопной версии Chrome, интегрировав в нее модель искусственного интеллекта Gemini Nano. Благодаря локальной обработке данных браузер теперь способен обнаруживать и блокировать даже самые новые мошеннические схемы, которые ранее оставались вне поля зрения систем.