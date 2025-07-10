Кращі браузери для iPhone — що обрати замість Google Chrome та Safari

Пошукова система Google на екрані iPhone. Фото: Unsplash

Якщо Safari вам не до смаку, швидше за все, ви перейшли на Google Chrome — він тісно інтегрований із сервісами Google і звичний з робочого комп'ютера. Така зручність може коштувати вам корисних функцій і кращого захисту приватності, які пропонують інші браузери для iPhone.

Про те, які три браузери для iPhone варто спробувати замість Google Chrome, пише SlashGear.

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Firefox Focus

Розробники Mozilla взяли репутацію "великого" Firefox у сфері безпеки й перетворили її на максимально простий та приватний мобільний браузер.

Firefox Focus автоматично блокує трекери, швидко завантажує сторінки й дає змогу одним торканням стерти історію, куки, кеш і відкриті вкладки. Розпочинаючи щоразу з "чистого аркуша", ви не побачите рекламних банерів, збережених сесій чи паролів. Єдина поступка мінімалізму — відсутність вкладок і закладок, але для користувачів, які цінують конфіденційність, це радше перевага.

DuckDuckGo

Починаючи з iOS 14, можна змінити браузер за замовчуванням, тож DuckDuckGo став реальним конкурентом Safari.

Додаток блокує трекери, примусово вмикає HTTPS і показує "оцінку приватності" для кожного сайту. Вбудована функція Global Privacy Control автоматично повідомляє сайтам, що ви не погоджуєтеся на продаж чи передачу особистих даних. Плеєр Duck Player дозволяє дивитися YouTube без реклами й відстеження, а синхронізація паролів та закладок працює без облікового запису.

Brave

Тим, хто не готовий повністю відмовлятися від "хромового" інтерфейсу, підійде Brave — браузер на базі Chromium із розширеним набором функцій.

Він за замовчуванням блокує рекламу й трекери, а платний Brave Firewall + VPN шифрує трафік на до десяти пристроях. Вбудований асистент Leo приватно підсумовує сторінки, перекладає тексти й відповідає на запитання без зберігання історії запитів. Окрім того, Brave пропонує власний криптогаманець, незалежну пошукову систему Brave Search і функцію Playlist для збереження аудіо та відео, доступних офлайн чи через Apple CarPlay.

Нагадаємо, Microsoft заявляє, що браузер Edge перевершує Google Chrome на Windows за швидкодією, ефективністю використання ресурсів та вбудованими засобами блокування реклами. Завдяки глибокій інтеграції з операційною системою Edge нібито забезпечує вищу стабільність і кращу оптимізацію.

Також ми писали, що режим інкогніто у браузерах лише імітує приватність. Він не зберігає локальні дані, але й не приховує IP-адресу та не захищає від стеження з боку провайдерів чи сайтів.