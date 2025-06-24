Microsoft Edge проти Google Chrome — який браузер швидший і кращий для Windows

Логотип браузера Microsoft Edge на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Microsoft стверджує, що її браузер Edge випереджає Google Chrome на Windows за швидкістю, ефективністю й можливостями блокування реклами. Компанія переконує, що завдяки тісній інтеграції з операційною системою її рішення надає користувачам відчутні переваги в ресурсоощадженні та стабільності.

Про це пише Neowin.

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Чому Microsoft вважає Edge кращим за Chrome

У нещодавньому блозі під назвою "Microsoft Edge browser: The fast, smart alternative to Chrome" корпорація перерахувала аргументи на користь свого браузера. По-перше, Edge позиціюють як "рідний продукт", оптимізований для Windows: така інтеграція, запевняє компанія, дозволяє зменшити навантаження на процесор і оперативну пам'ять, що особливо помітно на малопотужних ПК.

Розробники нагадали й про інші функції, покликані прискорити роботу: зокрема, "сплячі" вкладки, які лише у 2024 році зекономили "понад 7 трильйонів мегабайтів" пам'яті. Microsoft додає, що завдяки цій оптимізації розширення — зокрема Microsoft Translator, блокувальники реклами та менеджери паролів — працюють стабільніше.

Ще один козир Edge — продуктивність у щоденних завданнях. Інтеграція з Microsoft 365 та інструментами на базі ШІ, за словами компанії, підвищує ефективність роботи та може стати вирішальним фактором для тих, хто досі вагається між двома браузерами.

Підсумовуючи, у Microsoft заявляють, що нині саме час перейти з Chrome на Edge, аби отримати "швидший, розумніший і економніший" браузер, максимально пристосований до Windows.

Нагадаємо, Google заявляє, що Chrome став найшвидшим за всю історію, однак користувачі досі нарікають на надмірне споживання оперативної пам'яті. У версії 139, яка наразі доступна в Dev-каналі, зафіксовано приріст швидкодії приблизно на 10% порівняно з серпнем 2024 року.

Також ми писали, що Opera анонсувала новий браузер Neon, створений спеціально для взаємодії з інструментами штучного інтелекту. Наразі він доступний лише за попереднім записом, а після релізу працюватиме за підпискою.