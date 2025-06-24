Microsoft Edge против Google Chrome — какой браузер быстрее и лучше для Windows

Логотип браузера Microsoft Edge на экране смартфона. Фото: Unsplash

Microsoft утверждает, что ее браузер Edge опережает Google Chrome на Windows по скорости, эффективности и возможностям блокировки рекламы. Компания утверждает, что благодаря тесной интеграции с операционной системой ее решение предоставляет пользователям ощутимые преимущества в ресурсосбережении и стабильности.

Об этом пишет Neowin.

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В недавнем блоге под названием "Microsoft Edge browser: The fast, smart alternative to Chrome" корпорация перечислила аргументы в пользу своего браузера. Во-первых, Edge позиционируют как "родной продукт", оптимизированный для Windows: такая интеграция, уверяет компания, позволяет уменьшить нагрузку на процессор и оперативную память, что особенно заметно на маломощных ПК.

Разработчики напомнили и о других функциях, призванных ускорить работу: в частности, "спящие" вкладки, которые только в 2024 году сэкономили "более 7 триллионов мегабайт" памяти. Microsoft добавляет, что благодаря этой оптимизации расширения — в частности Microsoft Translator, блокировщики рекламы и менеджеры паролей — работают стабильнее.

Еще один козырь Edge — производительность в ежедневных задачах. Интеграция с Microsoft 365 и инструментами на базе ИИ, по словам компании, повышает эффективность работы и может стать решающим фактором для тех, кто до сих пор колеблется между двумя браузерами.

Подытоживая, в Microsoft заявляют, что сейчас самое время перейти с Chrome на Edge, чтобы получить "более быстрый, умный и экономный" браузер, максимально приспособленный к Windows.

Напомним, Google заявляет, что Chrome стал самым быстрым за всю историю, однако пользователи до сих пор жалуются на чрезмерное потребление оперативной памяти. В версии 139, которая сейчас доступна в Dev-канале, зафиксирован прирост быстродействия примерно на 10% по сравнению с августом 2024 года.

Также мы писали, что Opera анонсировала новый браузер Neon, созданный специально для взаимодействия с инструментами искусственного интеллекта. Сейчас он доступен только по предварительной записи, а после релиза будет работать по подписке.