Opera запускає новий ШІ-браузер — що особливого буде в Neon

Вебпомічник зі штучним інтелектом Opera Neon. Фото: Opera

Компанія Opera представила новий браузер Neon, орієнтований на роботу із завданнями на основі штучного інтелекту. Продукт, який поки що доступний лише за попереднім записом, після релізу працюватиме за підпискою. Деталі вартості компанія не розкриває.

Про це пише TechCrunch.

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Що вміє Neon

У бічній панелі Neon з'явилися три кнопки — Chat, Do та Make. Перша відкриває чат-інтерфейс для пошуку та уточнення інформації про сторінки, які ви переглядаєте. Друга залучає Browser Operator — власного агента Opera, анонсованого в березні. Він може автономно заповнювати форми, бронювати квитки чи допомагати з онлайн-покупками, обробляючи дані локально у браузері.

Найцікавіша Make, створена для генерування ігор, вебсайтів, фрагментів коду чи звітів за текстовими запитами: потрібні робочі процеси виконуються у хмарній віртуальній машині, тож Neon продовжує роботу навіть офлайн і дозволяє запускати кілька завдань одночасно.

Попри амбітні обіцянки, подібні ШІ-сервіси нерідко працюють гірше, ніж заявлено, а сегмент швидко насичується конкурентами: торік The Browser Company вже анонсувала власний браузер з агентами, а Google експериментує з інструментами, здатними не лише видавати результати пошуку, а й виконувати завдання замість користувача.

Нагадаємо, під час конференції Google I/O було анонсовано нову функцію для браузера Chrome: автоматичну зміну паролів, які є надто слабкими або вже були скомпрометовані. Якщо система виявить небезпечний пароль при авторизації, вбудований менеджер паролів запропонує створити надійний варіант і самостійно замінить його на відповідних вебресурсах.

Також ми писали, що в інтернеті дедалі частіше виникають питання щодо конфіденційності, адже сайти активно відстежують дії користувачів. Якщо для вас важлива анонімність — як із міркувань безпеки, так і для захисту приватного життя — варто обрати веббраузер, який пропонує надійні інструменти для збереження цифрової приватності.