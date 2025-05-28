Opera запускает новый ИИ-браузер - что особенного будет в Neon

Веб-помощник с искусственным интеллектом Opera Neon. Фото: Opera

Компания Opera представила новый браузер Neon, ориентированный на работу с задачами на основе искусственного интеллекта. Продукт, который пока доступен только по предварительной записи, после релиза будет работать по подписке. Детали стоимости компания не раскрывает.

Об этом пишет TechCrunch.

Реклама

Читайте также:

Что умеет Neon

В боковой панели Neon появились три кнопки — Chat, Do и Make. Первая открывает чат-интерфейс для поиска и уточнения информации о страницах, которые вы просматриваете. Вторая привлекает Browser Operator — собственного агента Opera, анонсированного в марте. Он может автономно заполнять формы, бронировать билеты или помогать с онлайн-покупками, обрабатывая данные локально в браузере.

Самая интересная Make, созданная для генерирования игр, веб-сайтов, фрагментов кода или отчетов по текстовым запросам: нужные рабочие процессы выполняются в облачной виртуальной машине, поэтому Neon продолжает работу даже офлайн и позволяет запускать несколько задач одновременно.

Несмотря на амбициозные обещания, подобные ИИ-сервисы нередко работают хуже, чем заявлено, а сегмент быстро насыщается конкурентами: в прошлом году The Browser Company уже анонсировала собственный браузер с агентами, а Google экспериментирует с инструментами, способными не только выдавать результаты поиска, но и выполнять задачи вместо пользователя.

Напомним, во время конференции Google I/O была анонсирована новая функция для браузера Chrome: автоматическая смена паролей, которые являются слишком слабыми или уже были скомпрометированы. Если система обнаружит опасный пароль при авторизации, встроенный менеджер паролей предложит создать надежный вариант и самостоятельно заменит его на соответствующих веб-ресурсах.

Также мы писали, что в интернете все чаще возникают вопросы о конфиденциальности, ведь сайты активно отслеживают действия пользователей. Если для вас важна анонимность — как из соображений безопасности, так и для защиты частной жизни — стоит выбрать веб-браузер, который предлагает надежные инструменты для сохранения цифровой приватности.