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Microsoft проводить тестування нового меню "Пуск" у Windows 11

12 червня 2025 11:09
Володимир Мололкін - редактор
Microsoft оновить меню "Пуск" у Windows 11 — що ще змінять
Ноутбук з операційною системою Windows 11. Фото: Microsoft
Володимир Мололкін - редактор

Windows Insider одержала чергове попереднє оновлення: збірка 26200.5641 пропонує перероблене меню "Пуск", персоналізовані віджети екрана блокування та низку точкових поліпшень. Усі зміни поки що доступні учасникам Dev Channel, а частина функцій активується поступово за допомогою перемикача "Отримувати найновіші оновлення".

Про це йдеться на сайті програми Windows Insider.

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Як зміниться меню "Пуск"

Головне нововведення стосується "Пуску". Тепер розділ "Усі" відкривається одразу на верхньому рівні меню й дозволяє прокручувати список програм без додаткових натискань.

Обновленное меню "Пуск" в Windows 11
Оновлене меню "Пуск" у Windows 11. Фото: Microsoft

Користувач може обрати один із двох способів навігації: категорії, де програми групуються автоматично (наприклад, "Пошта", "Ігри", "Інше"), або грід-перегляд, розташований за абеткою й оптимізований під ширший екран. Розмір самого меню адаптується до діагоналі пристрою: на великих екранах видно більше закріплених ярликів і рекомендацій, а на компактних гаджетах секції звужуються або згортатимуться, якщо контенту бракує. Крім того, поряд із пошуком з'явилася іконка Phone Link, що дає змогу швидко розгортати чи ховати контент зі смартфона (Android або iOS).

Також Microsoft поширила можливість налаштовувати віджети екрану блокування на всіх регіонах. У "Налаштуваннях" — "Персоналізація" — "Екран блокування" можна додавати, прибирати або переставляти картки "Погода", "Список спостереження", "Спорт", "Трафік" та будь-які інші віджети, які підтримують малий розмір.

Возможности настройки виджетов на экране блокировки Windows 11
Можливості налаштування віджетів на екрані блокування Windows 11. Фото: Microsoft

Окрім цього, тепер користувачі зможуть використовувати геймпад, щоб керувати сенсорною клавіатурою на екрані пристрою. Microsoft удосконалила навігацію стиками, спростила доступ до підменю, перемикання мов і пропозицій слів.

Управление сенсорной клавиатурой геймпадом Windows 11
Можливість керувати сенсорною клавіатурою за допомогою геймпада. Фото: Microsoft

Окрема версія клавіатури оптимізована для введення PIN-коду на екрані блокування, використовуючи геймпад, а також підтримує швидкі комбінації.

Нагадаємо, офіційна підтримка Windows 10 добігає кінця, однак це зовсім не означає, що ваш ПК потрібно списувати. Є кілька ефективних рішень, які дозволять дати йому друге життя.

Також ми писали, що, хоча Windows 11 принесла оновлений вигляд і сучасні функції, багато користувачів прагнуть повернути знайомий інтерфейс Windows 10. Повністю відтворити попередній дизайн не вийде, але за допомогою спеціальних налаштувань і програм можна значно наблизити вигляд системи до улюбленого стилю.

Microsoft Windows користувачі функції оновлення тестування
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