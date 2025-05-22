Для тих, хто ностальгує — як зробити Windows 11 схожою на Windows 10

На столі ноутбук з операційною системою Windows 10. Фото: Unsplash

Хоча Windows 11 і пропонує свіжий дизайн, багато користувачів мріють повернутися до більш знайомого вигляду Windows 10. І хоча повністю відтворити інтерфейс попередньої версії неможливо, існують інструменти та налаштування, які значно наближають нову ОС до звичного стилю.

Про це пише PCWorld.

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Перенесення меню "Пуск" вліво

Однією з найпомітніших змін у Windows 11 стало розташування меню "Пуск" у центрі панелі завдань. Щоб повернути його вліво, відкрийте меню "Пуск", перейдіть до "Параметрів" — "Персоналізація" — "Панель завдань" — "Поведінка панелі завдань" і змініть вирівнювання на "Зліва". Зміни застосовуються миттєво.

Вимкнення нових елементів панелі завдань

У цьому ж розділі можна прибрати елементи "Пошук", "Подання завдань", "Віджети" та "Чат". Однак класичне поле пошуку з Windows 10 відновити неможливо — функція залишиться доступною лише через комбінацію клавіш Windows + S.

Повернення класичного меню "Пуск"

Щоб змінити зовнішній вигляд меню "Пуск", доведеться скористатися сторонніми програмами. Безплатний варіант — Open-Shell (колишній Classic Shell), який дає змогу застосувати стиль меню Windows 7 з темою Fluent-Metro.

Повернення звичного меню "Пуск" в Windows 11 з Open-Shell. Фото: Matt Smith/IDG

Під час встановлення варто відмовитися від модулів Classic Explorer та Classic IE, щоб не порушити вигляд "Провідника".

Повернення стилю панелі завдань і "Провідника"

Інструмент Explorer Patcher дозволяє повернути стиль панелі завдань Windows 10, зберігаючи функціональність Windows 11. Після встановлення достатньо вибрати стиль панелі "Windows 10" і налаштувати інші елементи. Програма підтримує глибоку кастомізацію, включно з годинником у стилі Windows 7.

Заміна іконок на класичні

Іконки в Windows 11 значно відрізняються від тих, що були у Windows 10. Для їх повернення потрібно знайти відповідний ікон-пак (наприклад, Windows 10 Build 10125), завантажити його та зберегти в зручному місці.

Змінити іконки можна через: "Параметри" — "Персоналізація" — "Теми" — "Піктограми робочого столу". Для тек та ярликів — через "Властивості" — "Налаштування" — "Змінити піктограму". Для дисків можна скористатися утилітою Drive Icon Changer.

Відключення округлих кутів

Округлі кути — одна з візуальних рис Windows 11. Їх не можна вимкнути офіційними засобами або сторонніми утилітами. Єдиний спосіб — вимкнути апаратне прискорення графіки або повністю відключити відеоадаптер у диспетчері пристроїв. Такий метод не рекомендується, оскільки суттєво знижує продуктивність і унеможливлює роботу з 3D-додатками.

Встановлення шпалер із Windows 10

Оригінальні шпалери Windows 10 не входять до складу Windows 11, але їх легко знайти в інтернеті (наприклад, у 4K-якості на Imgur). Після завантаження зображення натисніть на ньому правою кнопкою миші та оберіть "Встановити як фон робочого столу".

Нагадаємо, попри стрімкий розвиток технологій, багато людей і досі щодня користуються програмним забезпеченням, створеним ще кілька десятиліть тому. Старі версії Windows усе ще працюють у ліфтах, банкоматах, потягах, друкарських системах та навіть у медичних установах.

Також ми писали, що підтримка Windows 10 офіційно завершиться в жовтні 2025 року. Щоб надалі отримувати оновлення безпеки та нові функції, користувачам доведеться перейти на Windows 11. Якщо пристрій відповідає системним вимогам, перехід буде безплатним. Але навіть для несумісних комп'ютерів існують альтернативні варіанти оновлення.