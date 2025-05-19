Все ще завантажується — чому люди застрягли, використовуючи старі версії Windows

Коробка з диском Windows 95. Фото: скриншот/YouTube

У сучасному світі, де технології стрімко змінюються, багато хто досі щодня стикається з програмним забезпеченням, якому понад 30 років. Ліфти, банкомати, поїзди, великоформатні принтери й навіть медичні установи працюють на застарілих версіях Windows. Цей парадокс минулого в серці сучасного життя став однією з найнесподіваніших спадщин Microsoft.

Про це пише BBC.

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Як Windows перетворився на інфраструктуру

Цьогоріч Microsoft святкує своє 50-річчя. Хоча компанія робить ставку на штучний інтелект і сучасні розробки, її справжній слід — у минулому. Системи, створені десятки років тому, продовжують працювати в лікарнях, транспорті, банках і навіть у художніх лабораторіях. Один з найяскравіших прикладів — ліфт у сучасному нью-йоркському шпиталі, який досі керується Windows XP.

Професор Вірджинського політеху Лі Вінсел називає Windows "ультимативною інфраструктурою".

"Саме тому Білл Гейтс став мільярдером. Їхнє програмне забезпечення буквально вбудоване у все навколо", — каже він.

Банкомати — ще один приклад. Багато з них досі працюють на Windows XP або навіть Windows NT. Основна причина — вартість оновлення: нове обладнання, регулювання безпеки, переписування софту — усе це коштує дорого. Хоча офіційна підтримка XP завершилася у 2014 році, системи залишаються стабільними та надійними.

У Сан-Франциско поїзди Muni Metro запускаються лише після вставляння дискети з DOS. Попри плани замінити цю систему до 2030-х, поки що дискети залишаються важливою частиною ранкового запуску.

Як старе ПЗ гальмує медицину

Ерік Забріскі, психіатр у системі медустанов для ветеранів США, розповідає, що щодня витрачав до 15 хвилин на запуск старого комп'ютера. Медична документація в системі VA ведеться через CPRS — інструмент, створений у 1997 році, що базується на ще старішій платформі VistA, розробленій у 1985 році. Заміна цієї системи триває вже понад два десятиліття, і лише частина лікарень перейшла на сучасні електронні картки.

"Інтерфейс повністю текстовий, усе великими літерами, схоже на текстовий редактор з 90-х", — згадує Забріскі.

Складність у використанні й постійні помилки призводять до втрати часу, а персоналу доводиться запам'ятовувати команди й шляхи до файлів.

За словами фахівців, причина в тому, що компанії часто відкладають базове обслуговування й зосереджуються лише на додаванні нових функцій. Це призводить до ситуації, коли залишився один єдиний спеціаліст, який знає, як працює система, і той живе в іншому штаті.

Вже понад половину століття код Microsoft усе ще керує ліфтами, поїздами, банкоматами та лікарнями. Старі системи лишаються, бо їх важко оновити, дорого замінити, а іноді — просто ніхто не знає, як це зробити. Як кажуть самі користувачі: з Windows не завжди працюєш із задоволенням, але працювати доводиться.

Нагадаємо, термін підтримки Windows 10 завершується у жовтні 2025 року. Це означає, що для подальшого отримання оновлень безпеки та нових функцій користувачам доведеться перейти на Windows 11. Якщо пристрій відповідає системним вимогам, оновлення можна здійснити безплатно. Втім, навіть для несумісних комп'ютерів існують варіанти переходу.

Також ми писали, що легендарна заставка Windows XP із зеленим пагорбом і ясним небом, яку багато хто вважає найвідомішим зображенням у світі, більше не виглядає так, як колись. Нещодавні фото того самого місця викликали розчарування серед користувачів соцмереж.