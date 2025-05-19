Все еще загружается — почему люди застряли, используя старые версии Windows

Коробка с диском Windows 95. Фото: скриншот/YouTube

В современном мире, где технологии стремительно меняются, многие до сих пор ежедневно сталкиваются с программным обеспечением, которому более 30 лет. Лифты, банкоматы, поезда, крупноформатные принтеры и даже медицинские учреждения работают на устаревших версиях Windows. Этот парадокс прошлого в сердце современной жизни стал одним из самых неожиданных наследий Microsoft.

Об этом пишет BBC.

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Как Windows превратился в инфраструктуру

В этом году Microsoft празднует свое 50-летие. Хотя компания делает ставку на искусственный интеллект и современные разработки, ее настоящий след — в прошлом. Системы, созданные десятки лет назад, продолжают работать в больницах, транспорте, банках и даже в художественных лабораториях. Один из самых ярких примеров — лифт в современном нью-йоркском госпитале, который до сих пор управляется Windows XP.

Профессор Вирджинского политеха Ли Винсел называет Windows "ультимативной инфраструктурой".

"Именно поэтому Билл Гейтс стал миллиардером. Их программное обеспечение буквально встроено во все вокруг", — говорит он.

Банкоматы — еще один пример. Многие из них до сих пор работают на Windows XP или даже Windows NT. Основная причина — стоимость обновления: новое оборудование, регулировка безопасности, переписывание софта — все это стоит дорого. Хотя официальная поддержка XP завершилась в 2014 году, системы остаются стабильными и надежными.

В Сан-Франциско поезда Muni Metro запускаются только после вставки дискеты с DOS. Несмотря на планы заменить эту систему к 2030-м, пока что дискеты остаются важной частью утреннего запуска.

Как старое ПО тормозит медицину

Эрик Забриски, психиатр в системе медучреждений для ветеранов США, рассказывает, что ежедневно тратил до 15 минут на запуск старого компьютера. Медицинская документация в системе VA ведется через CPRS — инструмент, созданный в 1997 году, основанный на еще более старой платформе VistA, разработанной в 1985 году. Замена этой системы продолжается уже более двух десятилетий, и лишь часть больниц перешла на современные электронные карты.

"Интерфейс полностью текстовый, все большими буквами, похоже на текстовый редактор из 90-х", — вспоминает Забриски.

Сложность в использовании и постоянные ошибки приводят к потере времени, а персоналу приходится запоминать команды и пути к файлам.

По словам специалистов, причина в том, что компании часто откладывают базовое обслуживание и сосредотачиваются только на добавлении новых функций. Это приводит к ситуации, когда остался один единственный специалист, который знает, как работает система, и тот живет в другом штате.

Уже более половины века код Microsoft все еще управляет лифтами, поездами, банкоматами и больницами. Старые системы остаются, потому что их трудно обновить, дорого заменить, а иногда — просто никто не знает, как это сделать. Как говорят сами пользователи: с Windows не всегда работаешь с удовольствием, но работать приходится.

Напомним, срок поддержки Windows 10 завершается в октябре 2025 года. Это означает, что для дальнейшего получения обновлений безопасности и новых функций пользователям придется перейти на Windows 11. Если устройство соответствует системным требованиям, обновление можно осуществить бесплатно. Впрочем, даже для несовместимых компьютеров существуют варианты перехода.

Также мы писали, что легендарная заставка Windows XP с зеленым холмом и ясным небом, которую многие считают самым известным изображением в мире, больше не выглядит так, как прежде. Недавние фото того самого места вызвали разочарование среди пользователей соцсетей.