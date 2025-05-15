Легендарний фон з Windows XP вже не той — який вигляд має пагорб зараз

Пагорб Блаженства у Windows XP. Фото: Microsoft

Понад два десятиліття яскраво-зелений пагорб і безхмарне синє небо заставки Windows XP залишалися, ймовірно, найбільш перегляданим зображенням у світі. Та свіже порівняння показало, що місце з культового фото нині має зовсім інакший вигляд, що засмутило багатьох користувачів соцмереж.

Про це пише DailyMail.

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Від зеленого безкраю до впорядкованих виноградників

У пості Instagram-акаунта @insidehistory з'явилася серія знімків долини Напа, де було зроблено легендарне фото під назвою Bliss. На них видно, що замість безмежної трав'яної гладіні тепер простягаються рядами виноградники.

Долина Напа зі шпалер Windows XP у 2025 році. Фото: скриншот

"Колись я мріяв опинитися там — тепер це сумно", — написав один з коментаторів.

Частина користувачів заперечує драматичність змін, зазначаючи, що краса місцини "залишається захопливою", а різниця між кадрами пов'язана із сезонами: виноград лозою вкриває схил тільки в період вегетації, тоді як узимку пагорби здаються "порожніми".

Історія самого кадру відома: фотограф Чак О'Рір зупинився біля траси на кордоні округів Напа та Сонома 1998 року, помітивши поле, очищене від виноградників після ураження філоксерою. Знятий середньоформатною камерою пейзаж спершу продався у сток-агентство WestLight, яке згодом придбала компанія Корбіс, що належала Біллові Гейтсу. Саме Microsoft обрала фото — вже під ім'ям Bliss — центральним візуальним образом рекламної кампанії Windows XP 2001 року вартістю 200 млн доларів.

Долина Напа зі шпалер Windows XP у 1998. Фото: скриншот

О'Рір запевняє, що на знімку немає цифрової обробки — небо, хмари й соковита трава справді мали такий вигляд того дня. Проте з часом виноградники повернулися, і нинішній Bliss більше нагадує звичайне каліфорнійське шато, ніж сувору комп'ютерну ідилію. Одні називають це "зруйнованою мрією", інші — доказом того, що пейзажі змінюються, залишаючись красивими в кожній своїй іпостасі.

Нагадаємо, Windows 7 уже майже 16 років, а її офіційна підтримка припинилася ще 14 січня 2020 року. Відтоді система більше не отримує навіть критично важливих оновлень безпеки, тож кожна нова уразливість залишає комп'ютер відкритим для атак.

Також ми писали, що Microsoft знову звернула увагу на завершення підтримки Windows 10. Через високі вимоги до "заліза" та немалу вартість ліцензії багато користувачів не можуть перейти на Windows 11. Це підштовхнуло частину українців до пошуку безплатних альтернатив на базі відкритого коду.