Легендарный фон из Windows XP уже не тот — как выглядит холм сейчас

Холм Блаженства в Windows XP. Фото: Microsoft

Более двух десятилетий ярко-зеленый холм и безоблачное синее небо заставки Windows XP оставались, вероятно, самым просматриваемым изображением в мире. Но свежее сравнение показало, что место с культового фото сейчас выглядит совсем иначе, что расстроило многих пользователей соцсетей.

Об этом пишет DailyMail.

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В посте Instagram-аккаунта @insidehistory появилась серия снимков долины Напа, где было сделано легендарное фото под названием Bliss. На них видно, что вместо безграничной травяной глади теперь простираются рядами виноградники.

Долина Напа со шпалер Windows XP в 2025 году. Фото: скриншот

"Когда-то я мечтал оказаться там — теперь это грустно", — написал один из комментаторов.

Часть пользователей отрицает драматичность изменений, отмечая, что красота местности "остается захватывающей", а разница между кадрами связана с сезонами: виноград лозой покрывает склон только в период вегетации, тогда как зимой холмы кажутся "пустыми".

История самого кадра известна: фотограф Чак О'Рир остановился возле трассы на границе округов Напа и Сонома в 1998 году, заметив поле, очищенное от виноградников после поражения филлоксерой. Снятый среднеформатной камерой пейзаж сначала продался в сток-агентство WestLight, которое впоследствии приобрела компания Корбис, принадлежавшая Биллу Гейтсу. Именно Microsoft выбрала фото — уже под именем Bliss — центральным визуальным образом рекламной кампании Windows XP 2001 года стоимостью 200 млн долларов.

Долина Напа с обоев Windows XP в 1998 году. Фото: скриншот

О'Рир уверяет, что на снимке нет цифровой обработки — небо, облака и сочная трава действительно выглядели так в тот день. Однако со временем виноградники вернулись, и нынешний Bliss больше напоминает обычное калифорнийское шато, чем суровую компьютерную идиллию. Одни называют это "разрушенной мечтой", другие — доказательством того, что пейзажи меняются, оставаясь красивыми в каждой своей ипостаси.

Напомним, Windows 7 уже почти 16 лет, а ее официальная поддержка прекратилась еще 14 января 2020 года. С тех пор система больше не получает даже критически важных обновлений безопасности, поэтому каждая новая уязвимость оставляет компьютер открытым для атак.

Также мы писали, что Microsoft снова обратила внимание на завершение поддержки Windows 10. Из-за высоких требований к "железу" и немалой стоимости лицензии многие пользователи не могут перейти на Windows 11. Это подтолкнуло часть украинцев к поиску бесплатных альтернатив на базе открытого кода.