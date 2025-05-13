Windows 7 більше не безпечна — чому час переходити на нову ОС

Процес завантаження Windows 7 на екрані ноутбука. Фото: скриншот/YouTube

Windows 7 виповнилося майже 16 років, а її офіційна підтримка завершилася 14 січня 2020 року. Відтоді операційна система не отримує навіть критичних патчів, тож кожна нова уразливість лишає комп'ютер беззахисним. Ризик особливо великий, якщо на ПК зберігаються конфіденційні дані чи виконуються фінансові операції.

Про це пише GSMinfo.

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Після закриття каналу оновлень знайдені пізніше "діри" в коді залишаються неусуненими. Навіть потужний антивірус не гарантує безпеки: він створений для сучасних ОС, а старі версії мають застарілі сигнатури. Відсутність апдейтів здається зручністю (система не "гальмує" від нових функцій), проте на практиці це прямий шлях до злому.

Зі сумісністю також дедалі більше проблем. Драйверів для нового обладнання під Windows 7 може не бути, а драйвери від Windows 10/11 нерідко працюють некоректно. З ПЗ ситуація схожа: з 2023 року Google Chrome вже не встановлюється, актуальний WhatsApp непрацездатний, а Microsoft 365 вимагає щонайменше "десятку". Використовувати старі версії браузера небезпечно — вони не захищені від нових атак і некоректно відображають сучасні вебтехнології.

Стара ОС позбавлена й багатьох нових можливостей: DirectX 12 Ultimate (потрібний сучасним іграм), модуль TPM 2.0, апаратна віртуалізація Hyper-V. Чимало хмарних сервісів працюють із перебоями або зовсім не підключаються. На додачу, Windows 7 не оптимізує швидкі SSD, тому система завантажується й працює повільніше, ніж на нових версіях Windows.

Наслідок очевидний: із часом сучасні програми просто припинять запускатися. Звісно, можна тримати на диску "старий" софт, але якщо він взаємодіє з віддаленими серверами (браузери, месенджери), робота рано чи пізно стане неможливою. Так само колись немислимим стало б сьогодні працювати на Windows 95 чи 98.

Windows 7 проживе ще кілька років лише на ентузіазмі користувачів, але зрештою перехід на актуальну ОС неминучий. Та й майбутнє обіцяє зовсім інші сценарії: штучний інтелект керуватиме комп'ютером сам — достатньо буде описати завдання, і машина все зробить без участі людини.

Нагадаємо, нестабільна продуктивність Windows часто викликає нарікання в користувачів, і Microsoft уже давно пропонує вбудовані інструменти для оптимізації роботи системи. Один із них — сервіс SysMain, що автоматично підвантажує в пам’ять найчастіше використовувані програми.

Також ми писали, що підтримка Windows XP офіційно завершилася ще у 2014 році, однак навіть у 2025 році ця система не зникла з цифрового ландшафту. Її й досі можна побачити у найнесподіваніших місцях — від промислових об'єктів до мистецьких інсталяцій.

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