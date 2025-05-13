SysMain у Windows — як прихована функція Windows пришвидшує ПК

Комп'ютер з операційною системою Windows 10 на екрані. Фото: Unsplash

У багатьох користувачів продуктивність Windows буває непередбачуваною, і Microsoft уже давно пропонує вбудовані способи зробити систему спритнішою. Однією з них є сервіс SysMain (колишній Superfetch), який автоматично завантажує у пам'ять найуживаніші програми. Втім, на старіших або слабших ПК ця ж технологія нерідко дає протилежний ефект.

Про це пише MakeUseOf.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про SysMain

SysMain працює у фоновому режимі під обліковим записом LocalSystem, відстежує ваші звички й "підтягує" потрібні файли в ОЗП наперед. Якщо ви щодня відкриваєте браузер, Windows завантажить його компоненти заздалегідь, тож наступний запуск забере лише мить. На сучасних машинах із достатнім запасом оперативної пам'яті та швидким SSD це майже непомітно й справді додає плавності.

Однак попереднє кешування має і зворотний бік: процес може займати ресурси саме тоді, коли ви працюєте з "важкою" програмою, викликаючи ривки у ЦП чи нестачу пам'яті. Чим старіший комп'ютер і менший обсяг ОЗП, тим вищий ризик, що SysMain сповільнить роботу замість прискорення.

За замовчуванням служба запускається разом із Windows, та вона не є критичною для системи. Вимкнути її нескладно:

натисніть клавіші Windows+R, щоб відкрити вікно "Виконати"; введіть services.msc; натисніть Enter, коли закінчите; знайдіть у списку службу SysMain і двічі клацніть на ній; Натисніть кнопку "Зупинити" щоб зупинити службу, якщо вона вже запущена.

Ви також можете змінити розкривний список "Тип запуску" на "Вручну" або "Вимкнути" щоб заборонити автоматичний запуск служби під час завантаження Windows.

Налаштування служби SysMain у Windows. Фото: MakeUseOf

Функція з'явилася ще у Windows Vista (2007 рік), коли звичайні жорсткі диски працювали значно повільніше, ніж сучасні твердотілі накопичувачі. З підвищенням швидкості дисків і збільшенням обсягу ОЗП користь від SysMain поступово скорочується: перевага вимірюється сотнями мілісекунд, тоді як зайве навантаження може бути відчутним. На ПК із дефіцитом ресурсів вимкнення сервісу часто дає кращі результати, зменшує випадкові "стриби" процесора та продовжує строк служби SSD, який менше піддається зайвим читанням.

Зрештою, спробувати варто кожному: рішення залежить від того, наскільки потужне ваше "залізо" та чи помічаєте ви затримки під час роботи. А якщо Microsoft удосконалить SysMain у наступних оновленнях, сервіс завжди можна знову активувати й отримати додатковий бонус швидкості.

Нагадаємо, чимало користувачів, які роками працювали на Windows-комп'ютерах, зізнаються, що саме досвід останніх версій операційної системи Microsoft став для них останньою краплею. У спільноті r/mac розгорнулася жвава дискусія, що зібрала сотні коментарів, і більшість з учасників визнає — перехід на macOS був спробою повернути стабільність і спокій у щоденній роботі.

Також ми писали, що, хоча офіційна підтримка Windows XP завершилася ще у 2014 році, система досі не зникла з ужитку. Навіть у 2025 році її можна зустріти у зовсім несподіваних місцях — від промислових підприємств до мистецьких проєктів. Її "живучість" пояснюється сукупністю економічних міркувань, елементом ностальгії та особливими вимогами до безпеки.

Реклама