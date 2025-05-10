Українцям радять відмовитися від Windows 10 — які є безплатні альтернативи

Наліпка з логотипом UNIX-подібних операційних систем Linux в руках. Фото: Pexels

Microsoft вкотре нагадала, що підтримка Windows 10 добігає кінця, а перехід на Windows 11 не всім по кишені через суворі апаратні вимоги та вартість ліцензії. Це змусило багатьох користувачів в Україні придивитися до безплатних альтернатив із відкритим кодом.

Про них пише GSMinfo.

Реклама

Читайте також:

Zorin OS

Дистрибутив спирається на стабільну Ubuntu LTS і дає змогу налаштувати оболонку Zorin Desktop так, щоб панелі й меню розташовувалися майже так само, як у Windows.

Робочий стіл в ОС Zorin OS. Фото: Average USA patriot/Wikipedia

Зрозумілий установник мінімізує "танці з бубном", а система працездатна навіть на малопотужних комп'ютерах.

Linux Mint

Робоче середовище Cinnamon стилістично повторює Windows 7, тож звикати майже не доведеться.

Робочий стіл в ОС Linux Mint. Фото: LinuxMint

З "коробки" Wine не встановлено, зате після додавання цього компонента кількість сумісного ПЗ суттєво зростає. Система легко піддається кастомізації, підтримує мультимедіа, але зовні має трохи "олдскульний" вигляд.

Kubuntu

Плазмове середовище KDE відкриває багаті можливості персоналізації, зокрема теми, що повторюють Windows 10.

Робочий стіл в ОС Kubuntu. Фото: Kubuntu

Водночас таке розмаїття налаштувань може спантеличити новачків, а сама система є вимогливішою до апаратної частини.

Deepin

Дистрибутив на базі Debian радше нагадує macOS, ніж Windows, зате вирізняється плавними анімаціями й охайним інтерфейсом.

Робочий стіл в ОС Deepin. Фото: The Register

За елегантність доводиться платити — для комфортної роботи потрібен продуктивний ПК, зате початківці оцінять простоту навігації.

ReactOS

Якщо душа не лежить до Linux, можна спробувати проєкт із відкритим кодом, що відтворює архітектуру ранніх Windows і запускає чимало програм навіть без емуляторів.

Робочий стіл в ReactOS. Фото: ReactOS Project

Система радше для експериментів або старого ПЗ: із сучасними програмами працює нестабільно, але інтерфейс у стилі Windows XP чи 7 викликає приємну ностальгію.

Стереотип про обов'язкову роботу з консоллю в Linux вже частково втратив актуальність: більшість актуальних дистрибутивів мають зрозумілі графічні меню, де основні налаштування змінюються так само просто, як у Windows.

Нагадаємо, поява "синього екрана смерті" (BSOD) в Windows під час напруженої гри — справжній жах для будь-якого геймера. У подібних ситуаціях під підозру зазвичай потрапляють відеодрайвери або помилки в грі, але часто винуватцем виявляється апаратна частина ПК — і нерідко це ті компоненти, про які зазвичай ніхто не думає.

Також ми писали, що Microsoft активно підштовхує користувачів попрощатися зі старими комп'ютерами, які працюють на Windows 10, якщо ті не сумісні з Windows 11. Компанія закликає або оновити систему, або перейти на новий пристрій із підтримкою Copilot+.