Украинцам советуют отказаться от Windows 10 — какие есть бесплатные альтернативы

Наклейка с логотипом UNIX-подобных операционных систем Linux в руках. Фото: Pexels

Microsoft в очередной раз напомнила, что поддержка Windows 10 подходит к концу, а переход на Windows 11 не всем по карману из-за строгих аппаратных требований и стоимости лицензии. Это заставило многих пользователей в Украине присмотреться к бесплатным альтернативам с открытым кодом.

О них пишет GSMinfo.

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Zorin OS

Дистрибутив опирается на стабильную Ubuntu LTS и позволяет настроить оболочку Zorin Desktop так, чтобы панели и меню располагались почти так же, как в Windows.

Рабочий стол в ОС Zorin OS. Фото: Average USA patriot/Wikipedia

Понятный установщик минимизирует "танцы с бубном", а система работоспособна даже на маломощных компьютерах.

Linux Mint

Рабочая среда Cinnamon стилистически повторяет Windows 7, поэтому привыкать почти не придется.

Рабочий стол в ОС Linux Mint. Фото: LinuxMint

Из "коробки" Wine не установлен, зато после добавления этого компонента количество совместимого ПО существенно возрастает. Система легко поддается кастомизации, поддерживает мультимедиа, но внешне выглядит немного "олдскульно".

Kubuntu

Плазменная среда KDE открывает богатые возможности персонализации, в том числе темы, повторяющие Windows 10.

Рабочий стол в ОС Kubuntu. Фото: Kubuntu

В то же время такое разнообразие настроек может озадачить новичков, а сама система является более требовательной к аппаратной части.

Deepin

Дистрибутив на базе Debian скорее напоминает macOS, чем Windows, зато отличается плавными анимациями и аккуратным интерфейсом.

Рабочий стол в ОС Deepin. Фото: The Register

За элегантность приходится платить — для комфортной работы нужен производительный ПК, зато начинающие оценят простоту навигации.

ReactOS

Если душа не лежит к Linux, можно попробовать проект с открытым кодом, который воспроизводит архитектуру ранних Windows и запускает немало программ даже без эмуляторов.

Рабочий стол в ReactOS. Фото: ReactOS Project

Система скорее для экспериментов или старого ПО: с современными программами работает нестабильно, но интерфейс в стиле Windows XP или 7 вызывает приятную ностальгию.

Стереотип об обязательной работе с консолью в Linux уже частично утратил актуальность: большинство актуальных дистрибутивов имеют понятные графические меню, где основные настройки меняются так же просто, как в Windows.

Напомним, появление "синего экрана смерти" (BSOD) в Windows во время напряженной игры — настоящий ужас для любого геймера. В подобных ситуациях под подозрение обычно попадают видеодрайверы или ошибки в игре, но часто виновником оказывается аппаратная часть ПК — и нередко это те компоненты, о которых обычно никто не думает.

Также мы писали, что Microsoft активно подталкивает пользователей попрощаться со старыми компьютерами, которые работают на Windows 10, если те не совместимы с Windows 11. Компания призывает либо обновить систему, либо перейти на новое устройство с поддержкой Copilot+.