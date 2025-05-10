Украинцам советуют отказаться от Windows 10 — какие есть бесплатные альтернативы

Windows 10 скоро уйдет с рынка — какой бесплатной ОС заменить
Microsoft в очередной раз напомнила, что поддержка Windows 10 подходит к концу, а переход на Windows 11 не всем по карману из-за строгих аппаратных требований и стоимости лицензии. Это заставило многих пользователей в Украине присмотреться к бесплатным альтернативам с открытым кодом.
О них пишет GSMinfo.
Zorin OS
Дистрибутив опирается на стабильную Ubuntu LTS и позволяет настроить оболочку Zorin Desktop так, чтобы панели и меню располагались почти так же, как в Windows.
Понятный установщик минимизирует "танцы с бубном", а система работоспособна даже на маломощных компьютерах.
Linux Mint
Рабочая среда Cinnamon стилистически повторяет Windows 7, поэтому привыкать почти не придется.
Из "коробки" Wine не установлен, зато после добавления этого компонента количество совместимого ПО существенно возрастает. Система легко поддается кастомизации, поддерживает мультимедиа, но внешне выглядит немного "олдскульно".
Kubuntu
Плазменная среда KDE открывает богатые возможности персонализации, в том числе темы, повторяющие Windows 10.
В то же время такое разнообразие настроек может озадачить новичков, а сама система является более требовательной к аппаратной части.
Deepin
Дистрибутив на базе Debian скорее напоминает macOS, чем Windows, зато отличается плавными анимациями и аккуратным интерфейсом.
За элегантность приходится платить — для комфортной работы нужен производительный ПК, зато начинающие оценят простоту навигации.
ReactOS
Если душа не лежит к Linux, можно попробовать проект с открытым кодом, который воспроизводит архитектуру ранних Windows и запускает немало программ даже без эмуляторов.
Система скорее для экспериментов или старого ПО: с современными программами работает нестабильно, но интерфейс в стиле Windows XP или 7 вызывает приятную ностальгию.
Стереотип об обязательной работе с консолью в Linux уже частично утратил актуальность: большинство актуальных дистрибутивов имеют понятные графические меню, где основные настройки меняются так же просто, как в Windows.
Напомним, появление "синего экрана смерти" (BSOD) в Windows во время напряженной игры — настоящий ужас для любого геймера. В подобных ситуациях под подозрение обычно попадают видеодрайверы или ошибки в игре, но часто виновником оказывается аппаратная часть ПК — и нередко это те компоненты, о которых обычно никто не думает.
Также мы писали, что Microsoft активно подталкивает пользователей попрощаться со старыми компьютерами, которые работают на Windows 10, если те не совместимы с Windows 11. Компания призывает либо обновить систему, либо перейти на новое устройство с поддержкой Copilot+.
Читайте Новини.LIVE!