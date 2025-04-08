Відповідально утилізуйте — Microsoft радить позбавитися ПК без підтримки Windows 11

Процес оновлення Windows на екрані ноутбука. Фото: Unsplash

Microsoft заохочує користувачів розпрощатися зі старими пристроями, що працюють на Windows 10, якщо вони не відповідають системним вимогам для оновлення до Windows 11. Ідея полягає в тому, щоб або оновити операційну систему, або придбати новий ПК з Windows 11 і технологіями штучного інтелекту Copilot+, аби не пропустити жодних сучасних ШІ-функцій.

Про це пише Windows Latest.

Реклама

Читайте також:

Офіційні попередження від Microsoft

У березні 2025 року сайт Windows Latest повідомив, що Microsoft розсилає електронні листи тим, хто досі користується Windows 10. У цих повідомленнях компанія нагадує про майбутнє припинення підтримки "десятки" та пропонує два варіанти: або оновити обладнання, або придбати новий ПК на Windows 11. Зокрема, Microsoft радить передати старий комп'ютер, що не підтримує оновлення, через благодійні організації чи утилізацію.

Повідомлення про припинення підтримки Windows 10. Фото: Windows Latest

Якщо комп'ютер не задовольняє вимоги для Windows 11 (наприклад, через відсутність TPM 2.0 або UEFI з Secure Boot), Microsoft заохочує подальше використання пристрою або пожертвування його тим, хто потребує. Проте корпорація також прямо рекомендує "відповідально утилізувати" ПК, коли настане час його замінити. У додатковій примітці Microsoft згадує, що можна скористатися програмами трейд-іну, аби отримати певну компенсацію за старий пристрій і спрямувати ці кошти на придбання нового комп'ютера з Windows 11.

Відомо, що офіційна підтримка Windows 10 завершується 14 жовтня 2025 року. Після цього користувачам доведеться або сплатити 30 доларів за продовження підтримки на рік, або обрати інший варіант: придбати сучасний ПК з Windows 11 чи обійти системні вимоги для встановлення новішої версії ОС. Microsoft уже почала активно розсилати нагадування та оприлюднювати вказівки, аби всі мали час підготуватися до майбутніх змін.

Нагадаємо, Microsoft планує оновити налаштування безпеки Windows, що вплине на понад мільярд користувачів. Компанія планує повністю відмовитися від паролів до облікових записів на користь іншої технології.

Також ми писали, що в Windows 11 може з'явитися функція оцінки ПК користувача. Вона пояснюватиме користувачу, як обсяг оперативної пам'яті або слабша відеокарта впливають на загальну продуктивність комп'ютера.