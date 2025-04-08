Ответственно утилизируйте — Microsoft советует избавиться от ПК без поддержки Windows 11

Microsoft говорит выбросить ПК, если он без поддержки Windows 11
Microsoft поощряет пользователей распрощаться со старыми устройствами, работающими на Windows 10, если они не соответствуют системным требованиям для обновления до Windows 11. Идея заключается в том, чтобы либо обновить операционную систему, либо приобрести новый ПК с Windows 11 и технологиями искусственного интеллекта Copilot+, чтобы не пропустить никаких современных ИИ-функций.
Об этом пишет Windows Latest.
Официальные предупреждения от Microsoft
В марте 2025 года сайт Windows Latest сообщил, что Microsoft рассылает электронные письма тем, кто до сих пор пользуется Windows 10. В этих сообщениях компания напоминает о предстоящем прекращении поддержки "десятки" и предлагает два варианта: либо обновить оборудование, либо приобрести новый ПК на Windows 11. В частности, Microsoft советует передать старый компьютер, который не поддерживает обновление, через благотворительные организации или утилизацию.
Если компьютер не удовлетворяет требования для Windows 11 (например, из-за отсутствия TPM 2.0 или UEFI с Secure Boot), Microsoft поощряет дальнейшее использование устройства или пожертвование его тем, кто нуждается. Однако корпорация также прямо рекомендует "ответственно утилизировать" ПК, когда наступит время его заменить. В дополнительном примечании Microsoft упоминает, что можно воспользоваться программами трейд-ина, чтобы получить определенную компенсацию за старое устройство и направить эти средства на приобретение нового компьютера с Windows 11.
Известно, что официальная поддержка Windows 10 завершается 14 октября 2025 года. После этого пользователям придется либо заплатить 30 долларов за продление поддержки на год, либо выбрать другой вариант: приобрести современный ПК с Windows 11 или обойти системные требования для установки новой версии ОС. Microsoft уже начала активно рассылать напоминания и обнародовать указания, чтобы все имели время подготовиться к предстоящим изменениям.
Напомним, Microsoft планирует обновить настройки безопасности Windows, что повлияет на более миллиарда пользователей. Компания планирует полностью отказаться от паролей к учетным записям в пользу другой технологии.
Также мы писали, что в Windows 11 может появиться функция оценки ПК пользователя. Она будет объяснять пользователю, как объем оперативной памяти или более слабая видеокарта влияют на общую производительность компьютера.
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