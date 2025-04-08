Ответственно утилизируйте — Microsoft советует избавиться от ПК без поддержки Windows 11

Процесс обновления Windows на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Microsoft поощряет пользователей распрощаться со старыми устройствами, работающими на Windows 10, если они не соответствуют системным требованиям для обновления до Windows 11. Идея заключается в том, чтобы либо обновить операционную систему, либо приобрести новый ПК с Windows 11 и технологиями искусственного интеллекта Copilot+, чтобы не пропустить никаких современных ИИ-функций.

Об этом пишет Windows Latest.

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Официальные предупреждения от Microsoft

В марте 2025 года сайт Windows Latest сообщил, что Microsoft рассылает электронные письма тем, кто до сих пор пользуется Windows 10. В этих сообщениях компания напоминает о предстоящем прекращении поддержки "десятки" и предлагает два варианта: либо обновить оборудование, либо приобрести новый ПК на Windows 11. В частности, Microsoft советует передать старый компьютер, который не поддерживает обновление, через благотворительные организации или утилизацию.

Сообщение о прекращении поддержки Windows 10. Фото: Windows Latest

Если компьютер не удовлетворяет требования для Windows 11 (например, из-за отсутствия TPM 2.0 или UEFI с Secure Boot), Microsoft поощряет дальнейшее использование устройства или пожертвование его тем, кто нуждается. Однако корпорация также прямо рекомендует "ответственно утилизировать" ПК, когда наступит время его заменить. В дополнительном примечании Microsoft упоминает, что можно воспользоваться программами трейд-ина, чтобы получить определенную компенсацию за старое устройство и направить эти средства на приобретение нового компьютера с Windows 11.

Известно, что официальная поддержка Windows 10 завершается 14 октября 2025 года. После этого пользователям придется либо заплатить 30 долларов за продление поддержки на год, либо выбрать другой вариант: приобрести современный ПК с Windows 11 или обойти системные требования для установки новой версии ОС. Microsoft уже начала активно рассылать напоминания и обнародовать указания, чтобы все имели время подготовиться к предстоящим изменениям.

Напомним, Microsoft планирует обновить настройки безопасности Windows, что повлияет на более миллиарда пользователей. Компания планирует полностью отказаться от паролей к учетным записям в пользу другой технологии.

Также мы писали, что в Windows 11 может появиться функция оценки ПК пользователя. Она будет объяснять пользователю, как объем оперативной памяти или более слабая видеокарта влияют на общую производительность компьютера.