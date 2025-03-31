Більше не синій — Microsoft змінить колір "екрану смерті" у Windows

Синій "екран смерті" на екрані ноутбука. Фото: Igor Kralj/PIXSELL/Sipa USA

Microsoft офіційно оголосила про зміну кольору екрана системної помилки з синього на зелений. Оновлення відбудеться в тестовій збірці Windows 11 Insider Preview 26120.3653.

Про це йдеться в блозі Microsoft Windows.

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Окрім зміни кольору, користувачі також не побачать знайомого смайлика ":(" і QR-коду. Ці елементи раніше слугували для спрощеної діагностики системних помилок, проте тепер компанія вирішила дотримуватися більш мінімалістичного дизайну, що відповідає принципам Windows 11.

Новий вигляд екрана з помилкою зеленого кольору в Windows. Фото: Microsoft

"Ми пропонуємо оптимізований інтерфейс для випадків несподіваного перезавантаження, який узгоджується з дизайном Windows 11 і сприяє швидшому поверненню користувачів до роботи. Ми спростили ваш досвід, залишивши технічну інформацію на екрані", — йдеться у зверненні Microsoft.

Першими оновлення побачать учасники програми Windows Insider із версією Windows 11 24H2 і новішою. Оновлення стане доступним у каналах Beta, Dev і Canary. Для решти користувачів зелений "екран смерті" з'явиться пізніше, після завершення випробувань і стабільної інтеграції у систему.

Нагадаємо, Microsoft запропонувала користувачам повністю відмовитися від паролів і вже підтвердила масштабне оновлення. Понад мільярд користувачів Windows позбавляться можливості встановлювати паролі на свої облікові записи.

Також ми писали, що Microsoft розробляє функції оцінки компонентів комп'ютера. Вона пояснюватиме користувачу, як обсяг оперативної пам'яті або відеокарта можуть впливати на продуктивність системи.