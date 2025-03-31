Больше не синий — Microsoft изменит цвет "экрана смерти" в Windows

Синий "экран смерти" на экране ноутбука. Фото: Igor Kralj/PIXSELL/Sipa USA

Microsoft официально объявила об изменении цвета экрана системной ошибки с синего на зеленый. Обновление произойдет в тестовой сборке Windows 11 Insider Preview 26120.3653.

Об этом говорится в блоге Microsoft Windows.

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Кроме изменения цвета, пользователи также не увидят знакомого смайлика ":(" и QR-кода. Эти элементы ранее служили для упрощенной диагностики системных ошибок, однако теперь компания решила придерживаться более минималистичного дизайна, что соответствует принципам Windows 11.

Новый вид экрана с ошибкой зеленого цвета в Windows. Фото: Microsoft

"Мы предлагаем оптимизированный интерфейс для случаев неожиданной перезагрузки, который согласуется с дизайном Windows 11 и способствует более быстрому возвращению пользователей к работе. Мы упростили ваш опыт, оставив техническую информацию на экране", — говорится в обращении Microsoft.

Первыми обновление увидят участники программы Windows Insider с версией Windows 11 24H2 и новее. Обновление станет доступным в каналах Beta, Dev и Canary. Для остальных пользователей зеленый "экран смерти" появится позже, после завершения испытаний и стабильной интеграции в систему.

Напомним, Microsoft предложила пользователям полностью отказаться от паролей и уже подтвердила масштабное обновление. Более миллиарда пользователей Windows лишатся возможности устанавливать пароли на свои учетные записи.

Также мы писали, что Microsoft разрабатывает функции оценки компонентов компьютера. Она будет объяснять пользователю, как объем оперативной памяти или видеокарта могут влиять на производительность системы.