Microsoft остаточно відмовляється від паролів — що зміниться для користувачів

Магазин Microsoft. Фото: Unsplash

Компанія Microsoft раптово підтвердила масштабне оновлення, що вплине більш ніж на один мільярд користувачів. Йдеться про остаточне видалення паролів із користувацьких облікових записів. На думку Microsoft, пароль можна легко забути або його може вгадати зловмисник, тому компанія вважає, що настав час повністю вилучити пароль зі своїх облікових записів.

Про це пише Forbes.

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"Ера паролів добігає кінця. Зловмисники це розуміють, тому активно прискорюють атаки, які пов’язані з паролями, доки ще мають таку можливість", — заявила Microsoft у грудні.

За словами компанії, вона блокує 7 тисяч атак на паролі щосекунди — майже вдвічі більше, ніж торік, і тепер Microsoft прагне переконати мільярд користувачів перейти на passkeys.

До кінця квітня більшість власників облікових записів Microsoft помітять змінену сторінку входу для вебсервісів та мобільних застосунків. Компанія переосмислила базові налаштування для входу, приділивши максимум уваги зручності та безпеці. Оновлений дизайн оптимізовано для роботи без паролів, із пріоритетом на passkeys.

Тепер користувачам пропонують новий підхід: під час реєстрації достатньо ввести свою адресу електронної пошти та підтвердити її за допомогою одноразового коду.

"Не потрібно вигадувати пароль для Microsoft. Просто перевірте пошту, введіть цей код, і він стане базовими обліковими даними вашого нового облікового запису. Після успішного входу можна створити passkey — стандартний варіант для майбутніх авторизацій, адже passkeys надійніші та втричі швидші за паролі", — наголошують у Microsoft.

У компанії пояснюють, що самих passkeys недостатньо, якщо в обліковому записі все ще існує пароль. Навіть за умови використання безпечнішого методу, наявність пароля дає кіберзлочинцям додаткову шпаринку. Особливо це актуально з огляду на атаки, що базуються на штучному інтелекті, та випадки зламу двофакторної автентифікації.

У компанії відверто заявляють, що кінцевою метою є повна відмова від паролів. Microsoft сподівається, що й інші великі платформи невдовзі так само чітко заохочуватимуть відмову від паролів та традиційної двофакторної автентифікації.

Google, наприклад, поки що визнає паролі як резервний спосіб доступу, але, як наголошують у Microsoft, це все ще залишається вразливим місцем.

Нагадаємо, Microsoft випустить шість ШІ-агентів для платформи Security Copilot. Вони допоможуть автоматизувати завдання кібербезпеки, зокрема обробку інцидентів фішингу, втрати даних тощо.

Також ми писали, що Microsoft займається розробкою індексу оцінки компонентів для Windows 11. Користувачу повідомлятиметься, якщо його обсяг оперативної пам'яті або відеокарта можуть впливати на продуктивність ПК.