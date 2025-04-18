Чому "крашиться" комп'ютер під час гри — 3 неочевидні причини

Синій "екран смерті" в Windows. Фото: Unsplash

Синій "екран смерті" (BSOD) посеред захопливої баталії — чи не найгірше, що може статися з геймером. Часто ми звинувачуємо розробників у поганій оптимізації або драйверах відеокарти, але нерідко проблема криється у "залізі" комп'ютера, причому в деталях, про які мало хто замислюється.

Про три основні причини виникнення проблем розповідає XDA Developers.

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По-перше, відеопам'ять. У 2025-му 8 ГБ відеопам'яті більше не гарантують стабільності, особливо якщо грати з трасуванням променів у роздільній здатності вище 1080p. Навіть сучасний середньобюджетний відеоприскорювач RTX 4060 Ti може несподівано закритися на сценах із великою кількістю об'єктів. Якщо ви плануєте проходити "важкі" проєкти на ультраналаштуваннях або з рейтрейсингом, придивіться до карт із мінімум 12 ГБ пам'яті.

Друга пастка — кабелі живлення. Невеликий дефект або неякісний подовжувач здатні викликати критичний "процес завершено" вже на екрані завантаження. Доведеться витратити багато часу, перш ніж зрозуміти, що винен сторонній 24‑контактний подовжувач ATX або неякісний подовжувач кабелю живлення відеокарти. Якщо з програмою все гаразд, а помилки виникають у вимогливих іграх, спробуйте під'єднатися безпосередньо до блоку живлення штатними проводами.

Нарешті, нестабільність оперативної пам'яті. Профілі XMP чи EXPO розганяють ОЗП до паспортних значень, але навіть мінімальні відхилення в контролері пам'яті процесора або прошивці плати можуть спричинити збої. Якщо MemTest виявив помилки, спробуйте знизити частоту на один-два кроки (наприклад, із 3600 МГц до 3200 МГц) або трохи збільшити напругу й послабити таймінги — іноді цього достатньо, щоб позбутися BSOD у найгарячіших ігрових моментах.

Нагадаємо, колись ми лише замислювалися про те, як було б круто запускати комп'ютерні ігри на своїх мобільних телефонах. Проте зараз це вже перестало бути фантастикою, оскільки з'явилися сервіси, які допомагають це реалізувати.

Також ми писали, що більшість користувачів звикли залишати ноутбуки або комп'ютери постійно увімкненими. Беззаперечно, це зручніше, ніж очікувати щоразу ввімкнення, проте фахівці стверджують зворотне.