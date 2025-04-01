Як запустити та грати в AAA-ігри на смартфоні — від емуляторів до хмарних сервісів

Смартфон з геймпадом. Фото: Unsplash

Останніми роками мобільні ігри зробили великий крок вперед завдяки вдосконаленню технологій та апаратного забезпечення. Колись ми уявляли, що зможемо грати в комп'ютерні ігри на своїх телефонах, а зараз це вже не є фантастикою.

Про те, як можна грати в ігри для ПК та консолей на своїх смартфонах, пише Gizmochina.

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Стрімінг AAA-ігор на смартфони

Хмарні ігрові сервіси значно просунулися у технологіях і відкрили власникам мобільних пристроїв доступ до гри в AAA-ігри. Зараз це є одним з найкращих способів грати в подібні ігри на смартфоні, використовуючи потужні віддалені сервери або власний ігровий ПК чи консоль — можна просто транслювати гру безпосередньо на свій пристрій.

Зараз на ринку представлено безліч платформ, які пропонують ці послуги. Найпопулярнішими є Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now та Steam Link. З підпискою Xbox Game Pass Ultimate користувач отримує доступ до величезної бібліотеки відеоігор, які можна транслювати на смартфони як з iOS, так і з Android.

Nvidia GeForce Now під'єднує вашу наявну бібліотеку ігор у Steam або Epic Games і дозволяє грати як безплатно, так і за підпискою.

Steam Link дозволяє геймерам передавати всю свою бібліотеку ігор на мобільні пристрої через спільну Wi-Fi мережу.

Емуляція

Якщо ви бажаєте грати на смартфоні в старі AAA-ігри, то варто звернутися до емуляторів. Спеціальне програмне забезпечення імітує роботу старих консолей, на кшталт PlayStation 1, 2, Sony PSP, NES та інших. Сучасне апаратне забезпечення смартфонів вже давно перевершило старі консолі, тому користувачі можуть без проблем запускати емулятори на Android та навіть iOS.

Найпопулярнішими є DuckStation (PlayStation 1), ReDream (Sega Dreamcast), PPSSPP (Sony PSP).

Вбудована підтримка

Вище перераховані способи — це обхідні шляхи для гри в сучасні або старі AAA-ігри. Деякі смартфони отримують нативну підтримку для таких ігор, й одними з них є останні моделі iPhone. На iPhone 15 та iPhone 16 можна запускати великі ігри: Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake та Assassin's Creed Mirage, які оптимізовані для iOS та використовують апаратне забезпечення iPhone.

Такі ігри займають досить багато місця в пам'яті, проте це вже диво, що такі висококласні ігри з'являються на телефонах.

На жаль, користувачі Android не мають доступу до таких франшиз, проте є популярні ігри, які чудово оптимізовані під операційну систему Google. Серед популярних:

Minecraft;

Terraria;

Stardew Valley;

Grand Theft Auto: San Andreas.

Хоча розвиток мобільного геймінгу досить помітний, однак деякі AAA-ігри можуть відчуватися недоречно через екранне управління. Тому, якщо ви плануєте запускати такі тайтли на своєму смартфоні, варто придбати геймпад.

Нагадаємо, Xiaomi анонсувала технологію WinPlay, яка дозволяє запускати Windows-ігри на своїх планшетах. Першими тестування нового емулятора можуть провести власники Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Також ми писали, що Nintendo анонсувала довгоочікувану портативну ігрову консоль Switch 2. Вона виділяється чорним дизайном та отримала багато покращень у технічних характеристиках.