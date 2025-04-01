Как запустить и играть в AAA-игры на смартфоне — от эмуляторов до облачных сервисов

Смартфон с геймпадом. Фото: Unsplash

В последние годы мобильные игры сделали большой шаг вперед благодаря совершенствованию технологий и аппаратного обеспечения. Когда-то мы представляли, что сможем играть в компьютерные игры на своих телефонах, а сейчас это уже не является фантастикой.

О том, как можно играть в игры для ПК и консолей на своих смартфонах, пишет Gizmochina.

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Облачные игровые сервисы значительно продвинулись в технологиях и открыли владельцам мобильных устройств доступ к игре в AAA-игры. Сейчас это является одним из лучших способов играть в подобные игры на смартфоне, используя мощные удаленные серверы или собственный игровой ПК или консоль — можно просто транслировать игру непосредственно на свое устройство.

Сейчас на рынке представлено множество платформ, которые предлагают эти услуги. Самыми популярными являются Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now и Steam Link. С подпиской Xbox Game Pass Ultimate пользователь получает доступ к огромной библиотеке видеоигр, которые можно транслировать на смартфоны как с iOS, так и с Android.

Nvidia GeForce Now подключает вашу существующую библиотеку игр в Steam или Epic Games и позволяет играть как бесплатно, так и по подписке.

Steam Link позволяет геймерам передавать всю свою библиотеку игр на мобильные устройства через общую Wi-Fi сеть.

Эмуляция

Если вы желаете играть на смартфоне в старые AAA-игры, то стоит обратиться к эмуляторам. Специальное программное обеспечение имитирует работу старых консолей, вроде PlayStation 1, 2, Sony PSP, NES и других. Современное аппаратное обеспечение смартфонов уже давно превзошло старые консоли, поэтому пользователи могут без проблем запускать эмуляторы на Android и даже iOS.

Самыми популярными являются DuckStation (PlayStation 1), ReDream (Sega Dreamcast), PPSSPP (Sony PSP).

Встроенная поддержка

Выше перечисленные способы — это обходные пути для игры в современные или старые AAA-игры. Некоторые смартфоны получают нативную поддержку для таких игр, и одними из них являются последние модели iPhone. На iPhone 15 и iPhone 16 можно запускать большие игры: Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake и Assassin's Creed Mirage, которые оптимизированы для iOS и используют аппаратное обеспечение iPhone.

Такие игры занимают достаточно много места в памяти, однако это уже чудо, что такие высококлассные игры появляются на телефонах.

К сожалению, пользователи Android не имеют доступа к таким франшизам, однако есть популярные игры, которые прекрасно оптимизированы под операционную систему Google. Среди популярных:

Minecraft;

Terraria;

Stardew Valley;

Grand Theft Auto: San Andreas.

Хотя развитие мобильного гейминга достаточно заметно, однако некоторые AAA-игры могут ощущаться неуместно из-за экранного управления. Поэтому, если вы планируете запускать такие тайтлы на своем смартфоне, стоит приобрести геймпад.

Напомним, Xiaomi анонсировала технологию WinPlay, которая позволяет запускать Windows-игры на своих планшетах. Первыми тестирование нового эмулятора могут провести владельцы Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Также мы писали, что Nintendo анонсировала долгожданную портативную игровую консоль Switch 2. Она выделяется черным дизайном и получила много улучшений в технических характеристиках.