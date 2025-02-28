Творці серії ігор Metro представили новий шутер La Quimera — перший трейлер у Steam

Кадр з гри La Quimera. Фото: Steam

Українське відділення студії 4A Games, відоме розробкою серії Metro, нещодавно потрапило в центр обговорень через анонс нової гри під назвою La Quimera. Проте, як з'ясувалося пізніше, 4A Games не змінювала свого імені, а назва Reburn належить окремій команді, що утворилася на базі українських розробників.

Перший трейлер гри з'явився на сторінці у Steam.

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Розробники Reburn оприлюднили перший трейлер шутера La Quimera з футуристичним сетингом. У відео можна побачити:

яскраві вибухи та бій із застосуванням високотехнологічної зброї;

роботизованих дронів і незвичних героїв із механічними модифікаціями;

стилізований світ, над ідеєю якого попрацював кінорежисер Ніколас Віндінг Рефн — автор фільмів "Драйв" і "Неоновий демон".

На сторінці гри в Steam опубліковано сюжетний опис — події розгортаються у 2064 році, коли більшість країн зникли після серії природних і техногенних катастроф у 2030-2040-х роках. Розпорошене людство існує в невеликих мікродержавах, а найманці приватних військових компаній стали основною силою, що може вирішувати конфлікти.

La Quimera орієнтована як на соло-проходження, так і на кооператив до трьох гравців. Точна дата виходу поки не розкривається, але серед платформ підтверджено ПК. Інші технічні деталі наразі відсутні, а в переліку підтримуваних мов поки є лише англійська.

Після публікацій у ЗМІ з'явилася заява від 4A Games, у якій студія спростувала власний ребрендинг. Згідно з повідомленням, українське відділення залишається під назвою 4A Games, тоді як Reburn — це окрема команда, що тепер розробляє La Quimera.

The same founders and beating heart of the Metro series continue to work on the next Metro game from our studios in Ukraine, Malta, and remotely. We are also still at work on our other new IP as referenced in previous Studio Updates. pic.twitter.com/b1iRDHBAdM — 4A Games (@4AGames) February 27, 2025

Попри колишню співпрацю над Metro Exodus, обидві студії тепер займаються власними проєктами, водночас користуючись спільним рушієм 4A Engine.

Офіційних деталей про наступну частину Metro поки немає. Представники 4A Games зазначили, що вони й надалі працюють над новою грою серії, проте терміни релізу та будь-які подробиці залишаються невідомими.

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