Создатели серии игр Metro представили новый шутер La Quimera — первый трейлер в Steam

Кадр из игры La Quimera. Фото: Steam

Украинское отделение студии 4A Games, известное разработкой серии Metro, недавно попало в центр обсуждений из-за анонса новой игры под названием La Quimera. Однако, как выяснилось позже, 4A Games не меняла своего имени, а название Reburn принадлежит отдельной команде, образовавшейся на базе украинских разработчиков.

Первый трейлер игры появился на странице в Steam.

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Разработчики Reburn обнародовали первый трейлер шутера La Quimera с футуристическим сеттингом. В видео можно увидеть:

яркие взрывы и бой с применением высокотехнологичного оружия;

роботизированных дронов и необычных героев с механическими модификациями;

стилизованный мир, над идеей которого поработал кинорежиссер Николас Виндинг Рефн — автор фильмов "Драйв" и "Неоновый демон".

На странице игры в Steam опубликовано сюжетное описание — события разворачиваются в 2064 году, когда большинство стран исчезли после серии природных и техногенных катастроф в 2030-2040-х годах. Разрозненное человечество существует в небольших микрогосударствах, а наемники частных военных компаний стали основной силой, которая может решать конфликты.

La Quimera ориентирована как на соло-прохождение, так и на кооператив до трех игроков. Точная дата выхода пока не раскрывается, но среди платформ подтверждено ПК. Другие технические детали пока отсутствуют, а в перечне поддерживаемых языков пока есть лишь английский.

После публикаций в СМИ появилось заявление от 4A Games, в котором студия опровергла собственный ребрендинг. Согласно сообщению, украинское отделение остается под названием 4A Games, тогда как Reburn — это отдельная команда, которая теперь разрабатывает La Quimera.

Те же основатели и бьющееся сердце серии Metro продолжают работать над следующей игрой Metro из наших студий в Украине, Мальте и удаленно. Мы также продолжаем работать над другими нашими новыми IP, о которых говорилось в предыдущих обновлениях студии. pic.twitter.com/b1iRDHBAdM - 4A Games (@4AGames) 27 февраля 2025 г .

Несмотря на прежнее сотрудничество над Metro Exodus, обе студии теперь занимаются собственными проектами, в то же время пользуясь общим движком 4A Engine.

Официальных деталей о следующей части Metro пока нет. Представители 4A Games отметили, что они продолжают работать над новой игрой серии, однако сроки релиза и любые подробности остаются неизвестными.

Напомним, в сети появляются слухи, что ожидание выхода игры Half-Life 3 наконец подходит к концу. Известный дата-майнер нашел в коде игр Valve упоминания о новом проекте, который может стать продолжением легендарной серии.

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