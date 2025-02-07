Ніяких перенесень не очікується — GTA VI вийде восени 2025 року

Геймпад на фоні логотипа відеогри Grand Theft Auto VI. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images

GTA 6 залишається на курсі до запланованого виходу восени 2025 року, про що знову заявила компанія-правовласник Take-Two. Згідно з фінансовим звітом компанії за третій квартал, що завершився 31 грудня 2024 року, гра вийде на PlayStation 5 та Xbox Series X/S восени. Це означає, що наразі про перенесення релізу не йдеться.

Про це пише IGN.

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Чи існує ризик перенесення GTA 6

У розмові з IGN перед публікацією фінансового звіту генеральний директор Take-Two Штраус Зельник визнав, що завжди є ризик затримки, але компанія почувається дуже впевнено щодо виходу GTA 6 восени 2025 року.

"Завжди є ризик перенесення, і як тільки починаєш казати щось на кшталт "абсолютно точно", це може принести невдачу", — зазначив Зельник у відповідь на питання про впевненість у дотриманні термінів.

Щодо стану розробки GTA 6, Зельник не розкрив деталей.

"Гра очікувана як нашою командою, так і шанувальниками. Ми знаємо, що Rockstar прагне досконалості. Я ніколи не заявляю про успіх, поки він не досягнутий. У нас немає місця для самовпевненості — ми всі працюємо на межі своїх можливостей і розуміємо, що конкуренція не спить", — зазначив він.

Вихід GTA 6 — одна з найбільш обговорюваних тем в індустрії, а конкуренти уважно стежать за оголошеннями Rockstar.

Хоча дата релізу залишається незмінною, фанати з нетерпінням чекають другого трейлера. Вже минув рік з моменту публікації першого, що лише підживлює спекуляції. Тим часом колишній розробник Rockstar зазначив, що компанія, ймовірно, не ухвалить остаточне рішення щодо можливої затримки до травня 2025 року.

На питання про вихід GTA 6 на ПК Штраус Зельник ухилився від прямої відповіді, а експерти припускають, що гра на PlayStation 5 Pro зможе працювати у 60 кадрах на секунду.

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