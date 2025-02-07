Никаких переносов не ожидается — GTA VI выйдет осенью 2025 года

Геймпад на фоне логотипа видеоигры Grand Theft Auto VI. Фото: Rafael Henrique/SOPA Images

GTA 6 остается на курсе до запланированного выхода осенью 2025 года, о чем вновь заявила компания-правообладатель Take-Two. Согласно финансовому отчету компании за третий квартал, завершившийся 31 декабря 2024 года, игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S осенью. Это означает, что сейчас о переносе релиза речь не идет.

Об этом пишет IGN.

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Существует ли риск переноса GTA 6

В разговоре с IGN перед публикацией финансового отчета генеральный директор Take-Two Штраус Зельник признал, что всегда есть риск задержки, но компания чувствует себя очень уверенно относительно выхода GTA 6 осенью 2025 года.

"Всегда есть риск переноса, и как только начинаешь говорить что-то вроде "абсолютно точно", это может принести неудачу", — отметил Зельник в ответ на вопрос об уверенности в соблюдении сроков.

Относительно состояния разработки GTA 6, Зельник не раскрыл деталей.

"Игра ожидаема как нашей командой, так и поклонниками. Мы знаем, что Rockstar стремится к совершенству. Я никогда не заявляю об успехе, пока он не достигнут. У нас нет места для самоуверенности — мы все работаем на пределе своих возможностей и понимаем, что конкуренция не спит", — отметил он.

Выход GTA 6 — одна из самых обсуждаемых тем в индустрии, а конкуренты внимательно следят за объявлениями Rockstar.

Хотя дата релиза остается неизменной, фанаты с нетерпением ждут второго трейлера. Уже прошел год с момента публикации первого, что лишь подпитывает спекуляции. Между тем бывший разработчик Rockstar отметил, что компания, вероятно, не примет окончательное решение относительно возможной задержки до мая 2025 года.

На вопрос о выходе GTA 6 на ПК Штраус Зельник уклонился от прямого ответа, а эксперты предполагают, что игра на PlayStation 5 Pro сможет работать в 60 кадрах в секунду.

Напомним, компания Xiaomi планирует реализовать возможность запуска видеоигр с Windows на своих устройствах. В частности, можно принять участие в тестировании соответствующей технологии, если вы являетесь владельцем Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

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