S.T.A.L.K.E.R. 2 стала грою року на українському Twitch — всі переможці Stream Awards 2024

Кадр з гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: GSC GameWorld

Перший захід, що об'єднав українськомовних стримерів на платформах Twitch та YouTube, відбувся за підтримки сервісів StreamAdvisor та Streams Charts. Результати премії Stream Awards 2024 визначалися на основі аналітичних даних Streams Charts та голосування спільноти, яке тривало з 4 по 25 лютого 2025 року. За цей період понад 10 000 глядачів висловили свою підтримку улюбленим контент-мейкерам, а грою року серед стримерів стала S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Про це йдеться на сторінці Ukrainian Esports & Streaming на LinkedIn.

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Які результати номінацій

Під час церемонії було оголошено переможців у таких категоріях:

Стример року — Leb1ga.

Стримерка року — Dobra_Divka.

Дебют року — OTOYSOUNDS.

Стример IRL — Leb1ga.

Кращий стример з CS2 — Leniniw.

Кращий стример з Dota 2 — Ghostik.

Кращий VTuber року — luma_rum.

Краще шоу — "Стрім Тур Селами" (Leb1ga та thetremba).

Гра року серед стримерів — S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Кіберспортивна гра року — Counter-Strike 2.

Переможці Stream Awards 2024. Фото: Stream Charts

Ведучими церемонії виступили стримери Філіп Тремба та Марія Нетремба на Twitch-каналі thetremba. Піковий онлайн склав понад 6000 глядачів, що свідчить про великий інтерес до події. Назар Бабенко, продакт-менеджер Streams Charts, разом із Євгеном Скибою, CEO та співзасновником StreamAdvisor, висловили щирі вітання всім номінантам, переможцям та глядачам, а також окреслили плани на подальший розвиток проєкту.

За словами організаторів, цей захід — лише перший крок до створення традиції визнання досягнень українськомовних контент-мейкерів.

"Ми вже працюємо над тим, щоб наступна премія стала ще масштабнішою та врахувала всі побажання як глядачів, так і учасників. Stream Awards 2024 підтвердила, що лайвстримінгова культура в Україні активно розвивається, а інтерес до неї зростає", — зазначили представники організацій.

Премія стала важливою подією для стримерського середовища, закріплюючи статус українських творців у світі онлайн-трансляцій.

Нагадаємо, гра S.T.A.L.K.E.R. 2 від українських розробників GSC Game World стала популярною серед гравців у всьому світі, продавшись мільйонним тиражем за 36 годин після релізу. Концепт-художник студії показав ранню версію Чорнобильської зони.

Також ми писали, що увага до деталей Зони у грі S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала високу оцінку серед гравців. Відтворенням локацій займалися дизайнери рівнів, які виконали складну, але цікаву роботу.