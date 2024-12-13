Як дизайнери створювали мапу Чорнобильської Зони — інтерв'ю з розробником STALKER 2

Кадр з гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: GSC Game World

Минуло вже понад 3 тижні, як у реліз вийшов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Гру високо оцінили за увагу до деталей Зони, неймовірну атмосферу та збереження духу попередніх частин. За відтворення знайомих локацій у Чорнобильській Зоні відповідали дизайнери рівнів, які виконали складну, але не менш цікаву роботу.

Про це розповів колишній Team Lead дизайнерів рівнів GSC Game World Денис Рудий в інтерв'ю Mezha.

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Денис брав участь у розробці гри з 2019 по 2023 рік, обіймавши посаду Team Lead у групі дизайнерів рівнів GSC Game World. Таким чином, він був причетним до створення гри з самого початку.

Його процес розробки розпочався зі створення глобальної карти, що було непростим, але амбітним завданням. Йому потрібно було поєднати реальну мапу Чорнобильської зони з локаціями з оригінальних частин гри у новому сюжеті. Спочатку він створив загальний blockout-драфт (чернетка дизайну рівня) усієї карти, тестуючи та продумуючи метрики та маршрути.

Через кілька років роботи над грою в нього з'явилася команда з дизайнерів рівнів, і робота почала поділятися між усіма учасниками команди. За Денисом залишився Пролог, регіон Мала Зона та улюблений, за його словами, авторський НДІЧАЗ (Науково-дослідницький інститут Чорнобильської аномальної зони).

За словами Дениса, було дуже важливо розуміти реальну Зону, побачити та відчути її атмосферу.

"Компанія організовувала регулярні подорожі туди. Я був у Зоні два рази із членами команди та ще трохи самостійно, як сталкер", — каже Рудий.

Там команда займалася збиранням референсів та намагалася потрапити у місця, які не можна було знайти в інтернеті. Розробник добре запам'ятав відвідування заводу "Юпітер", де він з командою досліджував його підвали.

Вивчаючи локації з S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, залишається лише похвалити розробників гри за те, яку роботу вони виконали за всі ці роки. Подібність та увага до деталей виявилися на дуже високому рівні.

Нагадаємо, всього на другий день релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 було продано мільйон копій гри. Крім того, 21 листопада було досягнуто найбільшої одночасної кількості гравців у грі — 117 928 осіб.

Також ми писали, що найстаріший розробник ігор з Японії пограв у S.T.A.L.K.E.R. 2 та залишився у захваті. Він є фанатом серії, але дещо його все ж розчарувало в грі.