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Найстаріший розробник ігор Японії оцінив STALKER 2 і захотів мод

11 грудня 2024 13:43
Володимир Мололкін - редактор
83-річний японський розробник оцінив S.T.A.L.K.E.R. 2 — що його вразило
Розробник з Японії Сейдзі Накамура. Фото: inaniwan/x.com
Володимир Мололкін - редактор

Найстаріший японський розробник ігор для дорослих поділився своїми враженнями від STALKER 2. Як відомо, він є величезним фанатом ігор серії, але все ж поскаржився на одну з її проблем, яка пов'язана з інтерфейсом.

Про це пише Automaton.

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Сейдзі Накамура, 83-річний розробник та гравець з Японії, є фанатом серії STALKER. Під час гри він зіткнувся з проблемою крихітного тексту та комбінації його кольорів і фону. Коментатори порадили йому модифікацію збільшення субтитрів, але він хотів би, щоб вона стосувалася ще й інтерфейсу користувача та розміру тексту меню.

За його словами, він, як і багато інших гравців, з нетерпінням чекав виходу нової частини серії. Навіть у такому віці, після 15 років очікувань, йому було весело поринути в атмосферу нового шутера.

Історія про те, як STALKER 2 отримав позитивну оцінку від авторитетної фігури японської ігрової індустрії, викликала бурхливий відгук у мережі. Гравці сприйняли це як доказ того, що хороші ігри можуть захоплювати людей різного віку та поколінь.

Сейдзі Накамура відомий не лише тим, що він є захопленим гравцем. У мережі він відомий як Hal та є керівником японської ігрової інді-компанії Studio Pandora, яка займалася розробкою ігор для дорослих під брендом Lost Script. Зараз команда є неактивною. За словами Hal, він часто посилався на улюблені франшизи у своїх творах, тому один з користувачів навіть відправився вивчати його еро-ігри, сподіваючись відшукати посилання на серію STALKER.

Його захоплення першою грою STALKER в останні кілька років стало темою для японських ігрових ЗМІ, таких як IGN Japan.

Схоже, Накамура був у захваті від довгоочікуваного випуску S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl минулого місяця, оскільки він дуже любить цю серію ігор.

Нагадаємо, розробники гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl активно подорожували околицями ЧАЕС, щоб правдиво відтворити зону відчуження. Подібність та увага до деталей виявилися на дуже високому рівні. 

Також ми писали, що розробники S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl повідомили, що на другий день після релізу було продано мільйон копій гри. Також 21 листопада їй вдалося оновити максимальну кількість одночасних гравців — 117 928 осіб.

Японія зона ЧАЕС комп'ютерні ігри Прип'ять Чорнобильська АЕС відеоігри

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