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В Зоні стало тісно — S.T.A.L.K.E.R. 2 продався мільйонним тиражем

22 листопада 2024 15:11
Володимир Мололкін - редактор
S.T.A.L.K.E.R. 2 — гравці купили мільйон копій гри за два дні після релізу
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продався мільйонним тиражем. Фото: STALKER OFFICIAL/x.com
Володимир Мололкін - редактор

GSC Game World повідомили, що продано вже мільйон копій S.T.A.L.K.E.R. 2. — всього на другий день після релізу. Такі результати вдалося досягти без врахування гравців з Game Pass.

Про це йдеться у пості STALKER OFFICIAL на X.

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"Не дивно, що в Зоні стало трохи тісно. Було продано мільйон копій, і ще більше сталкерів долучилися до полювання за артефактами за допомогою Game Pass. Це лише початок нашої незабутньої пригоди. Серце Чорнобиля стає сильнішим з кожним з нас. Дякуємо вам, сталкери!", — пише розробник у пості.

Також 21 листопада грі вдалося оновити максимальну кількість одночасних гравців — 117 928 осіб. Зараз S.T.A.L.K.E.R. 2 знаходиться на 17 місці серед всіх ігор в Steam за онлайном.

STALKER 2 на 17 месте по онлайну среди всех игр в Steam
S.T.A.L.K.E.R. 2 на 17 місці за онлайном серед всіх ігор в Steam. Фото: скриншот

Гра стала доступною для покупки в Україні 20 листопада о 18:00 за київським часом. Реліз відбувся на ПК та Xbox Series.

Українські шанувальники мають можливість грати в гру на різних платформах. Ціни такі:

  • Стартовий цінник для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl становить 1 399 грн.
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: Deluxe Edition коштує 1 899 грн.
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: Ultimate Edition коштує 2 549 грн.

Гравцям знадобиться понад 35 годин, щоб пройти основну сюжетну лінію. У грі зона відчуження розділена на 20 великих локацій, кожна з яких має свою унікальну історію, атмосферу та секрети. Крім того, повна локалізація українською мовою є основною фішкою проєкту GSC Game World.

Нагадаємо, розробникам S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl довелося активно подорожувати навколо ЧАЕС та збирати інформацію для відтворення Чорнобильської зони відчуження. Увага до деталей вражає, оскільки було проскановано велику кількість реальних об’єктів.

Також ми писали, що ембарго на рецензії на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl знято й оглядачі мають що сказати про реліз гри. Зараз критики оцінюють відеогри у 74 бали на Metacritic.

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