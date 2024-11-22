S.T.A.L.K.E.R. 2 — игроки купили миллион копий игры через два дня после релиза

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продался миллионным тиражом. Фото: STALKER OFFICIAL/x.com

GSC Game World сообщили, что продан уже миллион копий S.T.A.L.K.E.R. 2 – всего на второй день после релиза. Таких результатов удалось добиться без учета игроков из Game Pass.

Об этом говорится в посте STALKER OFFICIAL на X.

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"Неудивительно, что в Зоне стало немного тесно. Был продан миллион копий, и еще больше сталкеров присоединились к охоте за артефактами с помощью Game Pass. Это лишь начало нашего незабываемого приключения. Сердце Чернобыля становится сильнее каждого из нас. Спасибо вам, сталкеры !", — пишет разработчик в посту.

Также 21 ноября игре удалось обновить максимальное количество одновременных игроков – 117 928 человек. Сейчас S.T.A.L.K.E.R. 2 находится на 17 месте среди всех игр в Steam по онлайну.

S.T.A.L.K.E.R. 2 на 17 месте по онлайну среди всех игр в Steam. Фото: скриншот

Игра стала доступна для покупки в Украине 20 ноября в 18:00 по киевскому времени. Релиз произошел на ПК и Xbox Series.

Украинские поклонники имеют возможность играть в игру на разных платформах. Цены таковы:

Стартовый ценник S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl составляет 1 399 грн.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: Deluxe Edition стоит 1 899 грн.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: Ultimate Edition стоит 2549 грн.

Игрокам понадобится более 35 часов, чтобы пройти основную сюжетную линию. В игре зона отчуждения разделена на 20 больших локаций, каждый из которых имеет свою уникальную историю, атмосферу и секреты. Кроме того, полная локализация на украинском языке является основной фишкой проекта GSC Game World.

Напомним, разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пришлось активно путешествовать вокруг ЧАЭС и собирать информацию для воспроизведения Чернобыльской зоны отчуждения. Внимание к деталям впечатляет, поскольку было отсканировано большое количество реальных объектов.

Также мы писали, что эмбарго на рецензии на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снято и у обозревателей есть что сказать о релизе игры. Сейчас критики оценивают видеоигры в 74 балла на Metacritic.