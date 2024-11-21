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Локації STALKER 2 порівняли із реальністю — деталі вражають

21 листопада 2024 15:16
Володимир Мололкін - редактор
Деталі в STALKER 2 вражають — у мережі порівняли локації гри з реальними місцями Чорнобиля
Реальна Зона відчуження та зображення з гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Для відтворення Чорнобильської зони відчуження розробникам S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl довелося активно подорожувати околицями ЧАЕС та збирати референси. Було проскановано дуже багато реальних об'єктів, тому увага до деталей вражає.

Канал ElAnalistaDeBits опублікував відео із порівнянням локацій у грі та у реальності.

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Різниця у деталях між реальними та ігровими локаціями

Для порівняння локацій з гри із реальною Зоною використовували панорами Прип'яті та ЧАЕС з Google Maps. Деякі з них, ймовірно, були створені самими розробниками гри. Подібність та увага до деталей виявилися дуже високими.

Одним з показових прикладів є відтворення Палацу культури "Енергетик".

Сравнение Дворца культуры "Энергетик" в игре STALKER 2 и в реальности
Порівняння Палацу культури "Енергетик" у грі STALKER 2 та у реальності. Фото: скриншот/YouTube

Хоча й деякі деталі було змінено на користь ігрового процесу та атмосфери, однак сама будівля відтворена дуже правдиво.

Сравнение кафе "Припять" в игре STALKER 2 и в реальности
Порівняння кафе "Прип'яті" у грі STALKER 2 та у реальності. Фото: скриншот/YouTube

Не меншої уваги заслуговує відтворення інтер'єра кафе "Прип'ять". Розробники створили те, що залишилося від вітражів, повністю повторюючи отвори в них. До сміття на підлозі, що очевидно, поставилися не так серйозно, стіни будівлі також мають інший вигляд.

Сравнение колеса обозрения в игре STALKER 2 и в реальности
Порівняння колеса огляду у грі STALKER 2 та у реальності. Фото: скриншот/YouTube

Одне з найвідоміших місць у Прип'яті, яке фігурує майже в кожній грі або фільмі про ЧАЕС — колесо огляду в парку атракціонів, також детально відтворено розробниками. Пам'ятка зображена навіть з додаванням більших деталей, ніж є в реальності.

Сравнение вида с градирни вблизи ЧАЭС в игре STALKER 2 и в реальности
Порівняння виду з градирні поблизу ЧАЕС у грі STALKER 2 та у реальності. Фото: скриншот/YouTube

Дуже атмосферно виглядають кадри з висоти десь на градирні поблизу ЧАЕС. Спочатку може здатися, що насправді такого місця не існує, але реальний кадр нагадує те, що можна побачити в грі.

Також добре видно, що розробники поправили масштаб, оскільки у реальній Зоні відстані між об'єктами все-таки більші, ніж у грі.

Сравнение станции "Дуга" в игре STALKER 2 и в реальности
Порівняння станції "Дуга" у грі STALKER 2 та у реальності. Фото: скриншот/YouTube

Не менш правдивий вигляд має й відома станція "Дуга". Досконально відтворено багато деталей, включно з архітектурою самої пам'ятки.

Залишається лише похвалити розробників зі студії GSC Game World за роботу, яку вони виконали за всі ці роки.

Нагадаємо, ембарго на рецензії S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl знято, і оглядачі мають що сказати про офіційний вихід гри. Зараз тайтл отримав 74 бали від критиків на Metacritic.

Також ми писали, що фанати шутерів від першої особи отримали задоволення 20 листопада від нової гри від української студії GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Вона стала доступною в Україні о 18:00 за київським часом.

комп'ютерні ігри Прип'ять відеоігри ЧАЕС Чорнобильська зона

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