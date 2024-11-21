Детали в STALKER 2 впечатляют — в сети сравнили локации игры с реальными местами Чернобыля

Реальная Зона отчуждения и изображения из игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: скриншот/YouTube

Для воссоздания Чернобыльской зоны отчуждения разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пришлось активно путешествовать по окрестностям ЧАЭС и собирать референсы. Было отсканировано очень много реальных объектов, поэтому внимание к деталям впечатляет.

Канал ElAnalistaDeBits опубликовал видео со сравнением локаций в игре и реальности.

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Разница в деталях между реальными и игровыми локациями

Для сравнения локаций из игры с реальной Зоной использовали панорамы Припяти и ЧАЭС с Google Maps. Некоторые из них, по всей вероятности, были созданы самими разработчиками игры. Сходство и внимание к деталям оказались очень высокими.

Одним из показательных примеров является воссоздание Дворца культуры "Энергетик".

Сравнение Дворца культуры "Энергетик" в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 и в реальности. Фото: скриншот/YouTube

Хотя некоторые детали были изменены в пользу игрового процесса и атмосферы, однако само здание воссоздано очень правдоподобно

Сравнение кафе "Припяти" в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 и в реальности. Фото: скриншот/YouTube

Не меньшее внимание заслуживает воссоздание интерьера кафе "Припять". Разработчики создали то, что осталось от витражей, полностью повторяя отверстия в них. К мусору на полу, что очевидно, отнеслись не так серьезно, стены здания также выглядят по-другому.

Сравнение колеса обзора в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 и в реальности. Фото: скриншот/YouTube

Одно из самых известных мест в Припяти, фигурирующее почти в каждой игре или фильме о ЧАЭС — колесо обозрения в парке аттракционов, также подробно воссоздано разработчиками. Достопримечательность изображена даже с добавлением больших деталей, чем есть в реальности.

Сравнение вида с градирни вблизи ЧАЭС в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 и в реальности. Фото: скриншот/YouTube

Очень атмосферно смотрятся кадры с высоты где-то на градирне вблизи ЧАЭС. Поначалу может показаться, что на самом деле такого места не существует, но реальный кадр напоминает то, что можно увидеть в игре.

Также хорошо видно, что разработчики поправили масштаб, поскольку в реальной Зоне расстояния между объектами все же больше, чем в игре.

Сравнение станции "Дуга" в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 и реальности. Фото: скриншот/YouTube

Не менее правдиво выглядит и известная станция "Дуга". Досконально воссоздано много деталей, включая архитектуру самой достопримечательности.

Остается только похвалить разработчиков из студии GSC Game World за работу, которую они проделали за все эти годы.

Напомним, эмбарго на рецензии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl снято, и обозревателям есть что сказать об официальном выходе игры. Сейчас тайтл получил 74 балла от критиков на Metacritic.

Также мы писали, что фанаты шутеров от первого лица получили удовольствие 20 ноября от новой игры от украинской студии GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Она стала доступна в Украине в 18:00 по киевскому времени.