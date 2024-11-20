S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — ціна та на яких платформах доступна

Гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Фото: скриншот/stalker-game.com

Сьогодні, 20 листопада, фанатів шутерів від першої особи порадують новинкою від української студії GSC Game World — грою S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В Україні вона буде доступною о 18:00 за київським часом.

Про те, скільки коштуватиме новинка в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Події у грі відбуватимуться у знайомій багатьом фанатам Чорнобильській зоні, але тепер вона стала більш загадковою та небезпечною. Після другої катастрофи на геймерів чекають ще більше аномалій, загадкових явищ та мутантів. Гра має нелінійний сюжет, а отже фінал напряму залежатиме від рішень гравця.

Для проходження основної сюжетної лінії гравцям знадобиться понад 35 годин. Сама зона відчуження у грі поділена на 20 великих локацій, кожна з яких має свої секрети, історію та атмосферу. А основна фішка творіння від GSC Game World — повна українська локалізація.

Скільки коштуватиме гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

Пограти у гру українські фанати зможуть на кількох платформах. А саме:

на ПК (Windows): гру можна придбати через цифрові платформи, такі як Steam, Epic Games Store та GOG.com;

на Xbox Series X/S: гра буде доступна в Microsoft Store та включена в підписку Xbox Game Pass з дня релізу.

На платформі Steam ціни на гру відрізняються, залежно від обраної комплектації. Загалом доступно три варіанти:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — 1 399 грн. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: Deluxe Edition — 1 899 грн. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: Ultimate Edition — 2 549 грн.

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