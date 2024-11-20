STALKER 2: Heart of Chornobyl – цена и на каких платформах доступна

Игра S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. Фото: скриншот/stalker-game.com

Сегодня, 20 ноября, фанатов шутеров от первого лица порадуют новинкой украинской студии GSC Game World — игрой S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl. В Украине она будет доступна в 18:00 по киевскому времени.

О том, сколько обойдется новинка в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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События в игре пройдут в знакомой многим фанатам Чернобыльской зоне, но теперь она стала более загадочной и опасной. После второй катастрофы геймеров ждут еще больше аномалий, загадочных явлений и мутантов. Игра имеет нелинейный сюжет, а значит, финал напрямую будет зависеть от решений игрока.

Для прохождения основной сюжетной линии игрокам понадобится более 35 часов. Сама зона отчуждения в игре поделена на 20 больших локаций, каждая из которых имеет свои секреты, историю и атмосферу. А основная фишка создания от GSC Game World — полная украинская локализация.

Сколько будет стоить игра STALKER 2: Сердце Чернобыля

Поиграть в игру украинские фанаты смогут на нескольких платформах. А именно:

на ПК (Windows): игру можно приобрести через цифровые платформы, такие как Steam, Epic Games Store и GOG.com;

на Xbox Series X/S: игра будет доступна в Microsoft Store и включена в подписку Xbox Game Pass со дня релиза.

На платформе Steam цены на игру отличаются в зависимости от выбранной комплектации. В целом доступно три варианта:

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl – 1 399 грн. S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl: Deluxe Edition – 1 899 грн. S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl: Ultimate Edition – 2 549 грн.

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