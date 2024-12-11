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Старейший разработчик игр в Японии оценил STALKER 2 и захотел мод

11 декабря 2024 13:43
Владимир Мололкин - редактор
83-летний японский разработчик оценил S.T.A.L.K.E.R. 2 — что его поразило
Разработчик из Японии Сэйдзи Накамура. Фото: inaniwan/x.com
Владимир Мололкин - редактор

Старейший японский разработчик игр для взрослых поделился своими впечатлениями от STALKER 2. Как известно, он является огромным фанатом игр серии, но все же пожаловался на одну из ее проблем, связанных с интерфейсом.

Об этом пишет Automaton.

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Сэйдзи Накамура, 83-летний разработчик и игрок из Японии, является фанатом серии STALKER. В ходе игры он столкнулся с проблемой крошечного текста и комбинации его цвета и фона. Комментаторы посоветовали ему модификацию увеличения субтитров, но он хотел бы, чтобы она касалась еще и пользовательского интерфейса и размера текста меню.

По его словам, он, как и многие другие игроки, с нетерпением ждал выхода новой части серии. Даже в таком возрасте, после 15 лет ожиданий, ему было весело погрузиться в атмосферу нового шутера.

История о том, как STALKER 2 получил положительную оценку от авторитетной фигуры японской игровой индустрии, вызвало бурный отклик в сети. Игроки восприняли это как доказательство того, что хорошие игры могут увлекать людей всех возрастов и поколений.

Сэйдзи Накамура известен не только тем, что он является увлеченным игроком. В сети он известен как Hal и является руководителем японской игровой инди-компании Studio Pandora, занимавшейся разработкой игр для взрослых под брендом Lost Script. Сейчас команда неактивна. По словам Hal, он часто ссылался на любимые франшизы в своих произведениях, поэтому один из пользователей даже отправился изучать его эро-игры в надежде найти отсылку на серию STALKER.

Его увлечение первой игрой STALKER в последние несколько лет стало темой для японских игровых СМИ, таких, как IGN Japan.

Похоже, Накамура был в восторге от долгожданного выпуска S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в прошлом месяце, поскольку он очень любит эту серию игр.

Напомним, разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl активно путешествовали по окрестностям ЧАЭС, чтобы правдиво воспроизвести зону отчуждения. Сходство и внимание к деталям оказались на очень высоком уровне.

Также мы писали, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщили, что на следующий день после релиза был продан миллион копий игры. Также 21 ноября ей удалось обновить максимальное количество одновременных игроков — 117 928 человек.

Япония зона ЧАЭС компьютерные игры Припять Чернобыльская АЭС видеоигры

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