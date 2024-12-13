Как дизайнеры создавали карту Чернобыльской Зоны — интервью с разработчиком STALKER 2

Кадр по игре STALKER 2: Heart of Chornobyl. Фото: GSC Game World

Прошло уже более 3 недель, как в релиз вышел S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Игру высоко оценили за внимание к деталям Зоны, невероятную атмосферу и сохранение духа предыдущих частей. За воссоздание знакомых локаций в Чернобыльской Зоне отвечали дизайнеры уровней, которые проделали сложную, но не менее интересную работу.

Об этом рассказал бывший Team Lead дизайнеров уровней GSC Game World Денис Рудой в интервью Mezha.

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Денис принимал участие в разработке игры с 2019 по 2023 год, занимая должность Team Lead в группе дизайнеров уровней GSC Game World. Таким образом, он был причастен к созданию игры с самого начала.

Его процесс разработки начался с создания глобальной карты, что было непростой, но амбициозной задачей. Ему нужно было объединить реальную карту Чернобыльской зоны с локациями из оригинальных частей игры в новом сюжете. Сначала он создал общий blockout-драфт (черновик дизайна уровня) всей карты, тестируя и продумывая метрики и маршруты.

Через несколько лет работы над игрой у него появилась команда из дизайнеров уровней и работа начала делиться между всеми участниками команды. За Денисом остался Пролог, регион Малая Зона и любимый, по его словам, авторский НИИЧАЗ (Научно-исследовательский институт Чернобыльской аномальной зоны).

По словам Дениса, очень важно было понимать реальную Зону, увидеть и почувствовать ее атмосферу.

"Компания организовывала регулярные путешествия туда. Я был в Зоне два раза с членами команды и еще немного самостоятельно, как сталкер", — говорит Рудой.

Там команда занималась сбором референсов и пыталась попасть в места, которые нельзя было найти в Интернете. Разработчик хорошо запомнил посещение завода "Юпитер", где он с командой исследовал его подвалы.

Изучая локации по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, остается лишь похвалить разработчиков игры за то, какую работу они проделали за все эти годы. Сходство и внимание к деталям оказались на очень высоком уровне.

Напомним, всего на второй день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 был продан миллион копий игры. Кроме того, 21 ноября было достигнуто наибольшее одновременное количество игроков в игре — 117 928 человек.

Также мы писали, что самый старый разработчик игр из Японии поиграл в S.T.A.L.K.E.R. 2 и остался в восторге. Он является фанатом серии, но кое-что его все же разочаровало в игре.