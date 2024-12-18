S.T.A.L.K.E.R. 2 — Максим Кріппа про продаж гри та нові перспективи

Український прорив у світі ігор — Кріппа про S.T.A.L.K.E.R. 2
Реліз легендарної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 відбувся 20 листопада. За перші 36 годин після виходу було продано понад один мільйон копій. Це показало, наскільки гравці в усьому світі чекали повернення гри.
Про це заявив власник студії GSC Game World Максим Кріппа журналу Forbes.
Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2
Кріппа наголосив, що реліз гри став справжнім проривом.
"Для нас це не лише комерційний успіх, але й величезне культурне досягнення. S.T.A.L.K.E.R. 2 став символом української творчості та стійкості. Умови, в яких гра створювалася, були надзвичайно складними: війна, обстріли, блекаути. Це більше, ніж гра — це символ сили, творчості та віри в те, що ми можемо досягти неймовірного навіть у найважчих обставинах", — розповів він.
За словами власника студії GSC Game World, ключовими творцями гри є Євген і Марія Григоровичі, які займалися всіма операційними та організаційними процесами.
Загалом над грою працює близько 470 людей: 200 з них — співробітники з різних країн світу, а 270 — залишаються в Україні.
Кріппа зазначив, що прийшов у компанію в 2020 році, коли команда складалася з 65 людей.
За його словами, майже всі ресурси пішли на розробку, на створення крутого продукту.
"Маркетинг у класичному розумінні залишився для нас у тіні, адже головним завданням було завершити гру в тих умовах, у яких ми були", — зазначив він.
Кріппа розповів, що розробка гри коштує десятки мільйонів доларів.
Дохід від S.T.A.L.K.E.R. 2
Кріппа повідомив, що загалом було продано достатньо копій гри, аби вивести проєкт у прибуток.
"Перед релізом команда працювала майже 24/7. Вона жила цим проєктом, особливо на тлі війни. Хотілося подарувати країні надію й гордість, показати усім, що українці можуть робити проєкти такого високого рівня", — розповів він.
Розробники розуміли, що гра може містити дрібні баги, але вона мала вийти 20 листопада без затримки.
Серіал по грі
Власник студії GSC Game зазначив, що у S.T.A.L.K.E.R. 2 є перспектива створити серіал на Netflix. За його словами, наразі ведуться певні переговори, однак питання ще не вирішене.
Кріппа навів приклад компанії CD Projekt Red у Польщі, яка випустила "Відьмака", по якій є книга, гра та серіал.
"Ми не будуємо конкретних прогнозів, адже життя завжди вносить свої корективи, але віримо у довге та успішне майбутнє цього продукту", — зазначив власник студії GSC Game про S.T.A.L.K.E.R. 2.
За його словами, компанія буде випускати мінімум два DLC та мультиплеєр. Однак невідомо, яку кількість копій вдасться продати наприкінці цього шляху.
"Час покаже, якими будуть підсумки, але наша мета — зробити все можливе, щоб гра продовжувала жити, і сподіваємося, що гравці будуть повертатися до неї ще багато років", — додав Кріппа.
Нагадаємо, колишній Team Lead дизайнерів рівнів GSC Game World Денис Рудий розповів, як створювалися локації в S.T.A.L.K.E.R. 2.
Також голосом відразу 23 персонажів з гри S.T.A.L.K.E.R. 2 став одеський актор театру та кіно Григорій Бакланов.
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