S.T.A.L.K.E.R. 2 — Максим Кріппа про продаж гри та нові перспективи

Власник студії GSC Game World Максим Кріппа. Фото: Forbes

Реліз легендарної гри S.T.A.L.K.E.R. 2 відбувся 20 листопада. За перші 36 годин після виходу було продано понад один мільйон копій. Це показало, наскільки гравці в усьому світі чекали повернення гри.

Про це заявив власник студії GSC Game World Максим Кріппа журналу Forbes.

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Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2

Кріппа наголосив, що реліз гри став справжнім проривом.

"Для нас це не лише комерційний успіх, але й величезне культурне досягнення. S.T.A.L.K.E.R. 2 став символом української творчості та стійкості. Умови, в яких гра створювалася, були надзвичайно складними: війна, обстріли, блекаути. Це більше, ніж гра — це символ сили, творчості та віри в те, що ми можемо досягти неймовірного навіть у найважчих обставинах", — розповів він.

За словами власника студії GSC Game World, ключовими творцями гри є Євген і Марія Григоровичі, які займалися всіма операційними та організаційними процесами.

Загалом над грою працює близько 470 людей: 200 з них — співробітники з різних країн світу, а 270 — залишаються в Україні.

Кріппа зазначив, що прийшов у компанію в 2020 році, коли команда складалася з 65 людей.

За його словами, майже всі ресурси пішли на розробку, на створення крутого продукту.

"Маркетинг у класичному розумінні залишився для нас у тіні, адже головним завданням було завершити гру в тих умовах, у яких ми були", — зазначив він.

Кріппа розповів, що розробка гри коштує десятки мільйонів доларів.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: скриншот з гри

Дохід від S.T.A.L.K.E.R. 2

Кріппа повідомив, що загалом було продано достатньо копій гри, аби вивести проєкт у прибуток.

Максим Кріппа. Фото: Forbes

"Перед релізом команда працювала майже 24/7. Вона жила цим проєктом, особливо на тлі війни. Хотілося подарувати країні надію й гордість, показати усім, що українці можуть робити проєкти такого високого рівня", — розповів він.

Розробники розуміли, що гра може містити дрібні баги, але вона мала вийти 20 листопада без затримки.

Серіал по грі

Власник студії GSC Game зазначив, що у S.T.A.L.K.E.R. 2 є перспектива створити серіал на Netflix. За його словами, наразі ведуться певні переговори, однак питання ще не вирішене.

Кріппа навів приклад компанії CD Projekt Red у Польщі, яка випустила "Відьмака", по якій є книга, гра та серіал.

"Ми не будуємо конкретних прогнозів, адже життя завжди вносить свої корективи, але віримо у довге та успішне майбутнє цього продукту", — зазначив власник студії GSC Game про S.T.A.L.K.E.R. 2.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: скриншот з гри

За його словами, компанія буде випускати мінімум два DLC та мультиплеєр. Однак невідомо, яку кількість копій вдасться продати наприкінці цього шляху.

"Час покаже, якими будуть підсумки, але наша мета — зробити все можливе, щоб гра продовжувала жити, і сподіваємося, що гравці будуть повертатися до неї ще багато років", — додав Кріппа.

Нагадаємо, колишній Team Lead дизайнерів рівнів GSC Game World Денис Рудий розповів, як створювалися локації в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Також голосом відразу 23 персонажів з гри S.T.A.L.K.E.R. 2 став одеський актор театру та кіно Григорій Бакланов.