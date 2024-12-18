S.T.A.L.K.E.R. 2 — Максим Криппа о продаже игры и новых перспективах

Владелец студии GSC Game World Максим Криппа. Фото: Forbes

Релиз легендарной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 состоялся 20 ноября. За первые 36 часов после выхода было продано более одного миллиона копий. Это показало, насколько игроки во всем мире ждали возвращения игры.

Об этом заявил владелец студии GSC Game World Максим Криппа журналу Forbes.

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Криппа подчеркнул, что релиз игры стал настоящим прорывом.

"Для нас это не только коммерческий успех, но и огромное культурное достижение. S.T.A.L.K.E.R. 2 стал символом украинского творчества и стойкости. Условия, в которых игра создавалась, были чрезвычайно сложными: война, обстрелы, блэкауты. Это больше, чем игра — это символ силы, творчества и веры в то, что мы можем достичь невероятного даже в самых тяжелых обстоятельствах", — рассказал он.

По словам владельца студии GSC Game World, ключевыми создателями игры являются Евгений и Мария Григорьевичи, занимавшиеся всеми операционными и организационными процессами.

Всего над игрой работает около 470 человек: 200 из них — сотрудники из разных стран мира, а 270 — остаются в Украине.

Криппа отметил, что пришел в компанию в 2020 году, когда команда состояла из 65 человек.

По его словам, почти все ресурсы ушли на разработку, на создание крутого продукта.

"Маркетинг в классическом понимании остался для нас в тени, ведь главной задачей было завершить игру в тех условиях, в которых мы были", — отметил он.

Криппа рассказал, что разработка игры стоит десятки миллионов долларов.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: скриншот с игры

Доход от STALKER 2

Криппа сообщил, что в целом было продано достаточно копий игры, чтобы вывести проект в прибыль.

Максим Криппа. Фото: Forbes

"Перед релизом команда работала почти 24/7. Она жила этим проектом, особенно на фоне войны. Хотелось подарить стране надежду и гордость, показать всем, что украинцы могут делать проекты такого высокого уровня", — рассказал он.

Разработчики понимали, что игра может содержать мелкие баги, но она должна была выйти без задержки 20 ноября.

Сериал по игре

Владелец студии GSC Game отметил, что у S.T.A.L.K.E.R. 2 есть перспектива создать сериал на Netflix. По его словам, сейчас ведутся определенные переговоры, однако вопрос еще не решен.

Криппа привел пример компании CD Projekt Red в Польше, которая выпустила "Ведьмака", по которой есть книга, игра и сериал.

"Мы не строим конкретных прогнозов, ведь жизнь всегда вносит свои коррективы, но верим в долгое и успешное будущее этого продукта", — отметил владелец студии GSC Game о S.T.A.L.K.E.R. 2.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: скриншот с игры

По его словам, компания будет выпускать минимум два DLC и мультиплеер. Однако неизвестно, какое количество копий удастся продать в конце этого пути.

"Время покажет, какими будут итоги, но наша цель — сделать все возможное, чтобы игра продолжала жить, и надеемся, что игроки будут возвращаться к ней еще много лет", — добавил Криппа.

Напомним, бывший Team Lead дизайнеров уровней GSC Game World Денис Рудой рассказал, как создавались локации в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Также голосом сразу 23 персонажей в игре S.T.A.L.K.E.R. 2 стал одесский актер театра и кино Григорий Бакланов.