Half-Life 3 може вийти у 2025 році — в іграх Valve знайшли натяки на реліз

Ілюстративне фото з логотипом гри Half-Life 3 та персонажем Гордоном Фріманом. Фото: скриншот/YouTube

Початок 2025 року приніс нову хвилю чуток про те, що нескінченне очікування виходу Half-Life 3 нарешті добігає кінця. Тепер же в коді останніх оновлень ігор Valve виявили згадки про проєкт із внутрішньою назвою "HLX", який більшість шанувальників вважає саме Half-Life 3. Судячи з усього, гра може бути на завершальному етапі виробництва.

Про це пише Ars Technica.

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У свіжому відео відомий дослідник Valve Тайлер МакВікер (Tyler McVicker) детально аналізує велику кількість змінних та рядків коду, знайдених у новому оновленні Dota 2 (першому з середини грудня). За його словами, отримані дані свідчать про "оптимізацію та полірування", що зазвичай відбувається саме наприкінці розробки гри.

"Схоже, Valve справді підходить до фіналу виробництва HLX", — коментує МакВікер.

Ті ж оновлення містять файл під назвою AI_baseNPC.fgd, який не використовується Dota 2, проте рясніє відсиланнями до Half-Life (наприклад, згадки про "машинерію" та "інопланетну кров"). Зокрема, зміни у файлі дають змогу рушію змінювати ступінь симуляції штучного інтелекту NPC залежно від відстані до гравця. МакВікер вважає це чистою "оптимізацією" — ще однією ознакою того, що HLX перебуває на стадії фінального шліфування.

Крім того, у лютневому оновленні Deadlock з'явилася нова змінна "hlx_fsr3_min_reactiveness", яка може свідчити про використання у проєкті технології покращеного масштабування зображення AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). На думку МакВікера, це вказує на те, що HLX справді наближається до релізу, адже FSR зазвичай інтегрується, коли більшість базових робіт над грою вже завершено.

Ці нещодавні виявлення в рушії Valve особливо тішать шанувальників після повідомлень, що наприкінці 2024 року Half-Life 3 уже досягла фази тестування на друзях та членах родин розробників. Хоча в минулому різні проєкти Valve могли переживати перезапуски навіть після схожих тестів, МакВікер стверджує, що свіжі оновлення коду підтверджують, що HLX успішно минула період зимових свят і не має такого вигляду, ніби перебуває на межі чергового перероблення. Навпаки, анонс щоразу ближче.

МакВікер також описує оновлену фізику, яка, ймовірно, продовжує механіки Half-Life 2, але у значно розширеному вигляді — рушій може відстежувати плавучість, горючість, деформації, симуляцію рідин та динамічний звук об'єктів залежно від їхнього стану.

Найбільшу цікавість викликає можливість появи в HLX "системи настроїв" для NPC. За чутками, вона зможе керувати реакціями персонажів на все, що вони бачать, чують чи навіть відчувають на запах у своєму оточенні. Також у коді є натяк на "динамічно змінювані навігаційні сітки", що дадуть змогу NPC уникати зруйнованих перешкод у режимі реального часу. Ще одна помітна функція — можливість випадковим чином розміщувати об'єкти на рівнях, подібно до "режисера" в Left 4 Dead.

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