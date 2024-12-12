Valve може анонсувати Half-Life 3 на TGA 2024 — чи порадує геймерів Гейб Ньюелл

Логотип Half-Life 3. Фото: TweakTown

Геймерів може очікувати значуща подія, оскільки на події The Game Awards 2024, яка відбудеться 13 грудня о 02:30 за київським часом, безпосередню участь візьме компанія Valve. Вони відомі як розробники Counter-Strike 2, Portal та легендарної Half-Life, яка змінила бачення розробників ігор на сюжетні шутери. На заході можуть анонсувати Half-Life 3.

Про це повідомив авторитетний журналіст Джейсон Шрайєр.

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Також таку інформацію поширюють й інші джерела. Наприклад, колишній співробітник Apple Німа Зейгхамі, який зараз працює в компанії Infinite Reality та займається розвитком VR-технологій, теж чув таку інформацію.

The rumor I heard, and I am not kidding here, is that Gabe will be there to announce Half-Life 3.



I personally don’t believe it. But that could be what Jason’s talking about! https://t.co/fRFUwnhHi0 — Nima Zeighami (@NimaZeighami) December 11, 2024

"Чутка, яку я почув, і я не жартую, полягає в тому, що Гейб Ньюелл приїде, щоб анонсувати Half-Life 3. Я особисто в це не вірю. Але, мабуть, саме про це говорить Джейсон", — пише Зейгхамі.

Згідно з деякими джерелами, Гейб Ньюелл може представити VR-шолом від Valve на TGA 2024. Варто зазначити, що ця інформація поки що є лише чутками.

Half-Life 3 очікується вже 20 років з того моменту, як було випущено попередню частину серії. Чутки цього року щодо гри знову активізувалися, а у спільноті її називають "найзнаменитішим довгобудом" в історії ігрової індустрії.

Нагадаємо, в S.T.A.L.K.E.R. 2 зіграв найстаріший японський розробник ігор. Він є фанатом серії, але його розчарував дрібний шрифт користувацького інтерфейсу.

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